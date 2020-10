Rythmes, compétences...Comment s'adapter à l'entreprise métamorphosée par les confinements ?

Le 17 mars 2020 pourra sans doute être retenue comme la date de naissance d'une nouvelle ère pour le travail en France. 25% des salariés ont travaillé à distance pendant ces semaines de mars et avril où chacun était forcé de rester chez lui lors du premier confinement face à la propagation du Covid-19, d'après les chiffres de la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail. Ils étaient encore 12% en septembre, un taux en constante baisse depuis le déconfinement. La décision de reconfiner la France au 29 octobre pendant au moins un mois va nécessairement confirmer l'avènement de cette nouvelle approche du travail.

Lire aussi : Le retour des salariés dans les entreprises s'est accéléré en septembre

« 5 à 10 années d'évolution en quelques mois »

Le monde du travail a changé, s'est métamorphosé, de façon très hétérogène. « Certaines entreprises étaient prêtes mais d'autres pas. Celles qui étaient déjà bien digitalisées n'ont eu qu'à appuyer sur un bouton. Leurs salariés étaient en plus déjà habitués à utiliser des outils digitaux », souligne Christèle Albaret, psychosociologue fondatrice de La Clinique E-Santé, numéro 1 de la thérapie digitale en France, et auteure du livre « Et si on osait la bienveillance au travail ? » (Broché, septembre 2020).

Pas de quoi parler toutefois de révolution du monde de travail. Plutôt d'accélération, comme le résume la plateforme collaborative Slack dans un rapport intitulé « Anticiper l'avenir du travail », établi sur la base de témoignages clients.

« Les nouvelles idées qui ont germé dans le cadre de la refonte de nos méthodes de travail ne constituent pas une transformation totale ou une rupture radicale. Il s'agit d'évolutions que nous pouvions déjà observer, et que les circonstances ont considérablement accélérées. En seulement quelques mois, la progression rapide de la pandémie a accéléré cette transition de 5 ou 10 années ».

Le Covid-19 a déjà tellement impacté la façon de travailler qu'il y aura « un avant et un après », selon Christèle Albaret pour qui « la pandémie a rendu possible l'inimaginable, des choses que l'on pensait immuables ». Un sentiment partagé par Chris Pope, vice-président Innovation de ServiceNow, entreprise spécialisée sur la digitalisation des workflows (ndlr : flux opérationnels). « La Covid-19 a fait évoluer les entreprises à un rythme inédit et beaucoup ne pensaient même pas que c'était possible ».

Lire aussi : Accélération de la transformation digitale : une réponse au confinement

La « bonne réponse » des entreprises face à la crise

Ce nouveau rythme, les salariés dans l'entreprise l'ont-ils bien vécu ? Pour moitié oui, avec 53% des Français interrogés se sont déclarés satisfaits de la réponse de...