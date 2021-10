Grève SNCF : un TGV Atlantique sur dix supprimé vendredi et un sur trois ce week-end

Les départs en vacances risquent d'être perturbés. Un TGV Atlantique sur dix est annulé ce vendredi, et seuls 2 TGV sur 3 circuleront en effet ce week-end sur cet axe, en raison d'un appel à la grève des conducteurs lancé par trois syndicats, a annoncé jeudi la SNCF.

Cet appel à la grève court de vendredi midi à lundi midi, soit la totalité du premier week-end de vacances de la Toussaint. Lancé par la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, ce mouvement va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie), a précisé le groupe dans un communiqué.

En cause ? Des négociations sur les rémunérations et conditions de travail qui "ont été menées depuis plusieurs jours" et "n'ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade", a indiqué la direction.

"Chaque client concerné est contacté afin de l'informer sur la circulation de son train", a souligné la direction.

Les voyageurs pourront "se faire rembourser ou échanger" leur billet "pour une autre date et ce sans frais", a ajouté la SNCF, qui invite ceux "qui le peuvent ou qui n'ont pas encore réservé à reporter leur voyage".

Dans un tract commun, les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots expliquent que "depuis des semaines", ils "ne cessent d'interpeller la direction sur le mécontentement grandissant" des conducteurs de trains de l'axe TGV Atlantique. Ces organisations dénoncent "la désorganisation de cet établissement" et des journées de travail "notoirement dégradées, résultant notamment de la gestion calamiteuse de la crise côté entreprise".

Les journées de travail sont "toujours plus longues", tandis que les "conditions de vie et de travail se détériorent de jour en jour", avec "une baisse de la rémunération moyenne", dénoncent les syndicats, qui protestent aussi contre "la baisse de l'effectif", qui entraîne des "refus de congés".

Mauvaise santé financière

La compagnie ferroviaire prévoit en effet 2.000 à 3.000 suppressions de postes, soit 1,5% à 2% de ses effectifs. Le bilan financier de groupe étant plombé par sa dette. En cause, les pertes liées à la pandémie de Covid-19 mais pas uniquement. Déjà avec la crise sanitaire, la SNCF a perdu 3 milliards d'euros en 2020. En 2019, plombée par la grève contre la réforme des retraites en décembre et des effets comptables défavorables, elle perdait 801 millions d'euros.

Mais la mauvaise santé financière de la compagnie n'est pas le seul facteur, estime Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe. Actée et fixée à 2023, l'ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire de passagers sur le réseau intérieur français, vient également ouvrir une brèche potentielle dans le modèle de la compagnie. Dans ce cadre, elle est déjà mise en concurrence sur une ligne de TER de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De plus, la SNCF ne s'attend pas à retrouver un trafic normal - comparé à l'avant-crise, avant 2023.

Toutefois, "en suppression de postes, c'est une tendance historique, pas plus, pas moins que d'habitude, c'est autour de 1,5%-2%", avait précisé Jean-Pierre Farandou en septembre sur BFM TV, sans préciser à quelle échéance ces postes seront supprimés.

Mais pour les syndicats, "la coupe est pleine", s'insurgent-ils, en revendiquant "le maintien du nombre de lignes".

Dans un communiqué séparé, SUD-Rail réclame "les recrutements nécessaires pour compenser les sous-effectifs" ainsi que "le maintien des parcours professionnels des conducteurs dans les territoires", qui "permettent à de nombreux conducteurs de pouvoir accéder à la conduite du TGV et que la direction veut aujourd'hui remettre en question", selon le syndicat.

(Avec AFP)