Transport maritime : alliance au sommet entre Maersk et Hapag-Lloyd

C'est une nouvelle alliance dans le paysage du transport maritime. Et non des moindres. Et pour cause, elle concerne l'armateur danois Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd, respectivement numéros deux et cinq mondial. Leur alliance stratégique à long terme, la « Gemini Cooperation », a été dévoilée ce mercredi. En revanche, elle ne sera effective qu'à partir de février 2025.

Dans le détail, elle « comprendra une flotte d'environ 290 navires avec une capacité combinée de 3,4 millions de containers (TEU) », a indiqué Maersk dans un communiqué, ainsi que 26 services sur des lignes majeures.

« Nous offrirons à nos clients un réseau maritime flexible qui va améliorer la fiabilité du secteur. Cela renforcera notre offre de logistique intégrée et répondra aux besoins de nos clients », a affirmé le PDG de Maersk, Vincent Clerc, cité dans le communiqué.

Lire aussiTrafic maritime : malgré les tensions en mer Rouge, les actes de piraterie ont légèrement baissé

Des moyens conséquents des deux armateurs

Sur les quelque 290 navires de différentes tailles qui intégreront la flotte de la Gemini Cooperation, Maersk représentera 60% de la capacité fournie. Cela équivaut à un peu plus de 2 millions de conteneurs EVP. L'armateur danois va donc s'investir fortement dans ce projet, en y consacrant la moitié de ses moyens globaux, lui, qui revendique une flotte d'environ 700 navires (en propriété ou affrétés) pour une capacité totale de plus de 4 millions d'EVP.

L'investissement de moyens est aussi conséquent pour Hapag-Lloyd. Il devra fournir 1,4 million de conteneurs EVP sur une capacité de transport totale revendiquée de 2,9 millions de conteneurs EVP. C'est-à-dire, là aussi, la moitié des moyens actuels de l'armateur allemand. Selon la base de données spécialisée Alphaliner, les capacités réelles de Hapag-Lloyd sont néanmoins inférieures à celles affichées avec une capacité de seulement 1,9 million de conteneurs EVP pour 269 navires.

Quoi qu'il en soit, si Gemini Cooperation arrive bien à mobiliser cette capacité annoncée de 3,4 millions de conteneurs, cela représenterait l'équivalent du quatrième rang des armateurs mondiaux. Il se situerait ainsi entre CMA CGM (3,6 millions d'EVP selon Alphaliner) et Cosco (3,1 millions d'EVP).

Des alliances qui ne manquent pas d'atouts

Conséquence de ce nouvel accord, Hapag-Lloyd quittera en janvier 2025 « THE Alliance ». Pour rappel, cette dernière avait été formée en 2016 avec des armateurs asiatiques. De son côté, Maersk et le numéro 1 des transporteurs maritimes MSC avaient annoncé au début de l'année 2023 que leur partenariat, l'alliance 2M, cesserait en janvier 2025. Ce qui laissait la porte ouverte à de nouvelles stratégies. Une autre alliance regroupe CMA CGM, COSCO Shipping, OOCL et Evergreen. Baptisée « Ocean Alliance », elle a été créé en 2017 et court jusqu'en 2027.

Lire aussiDécarbonation : la facture risque d'être très salée pour le transport maritime, selon l'ONU

Si les armateurs scellent entre eux de tels partenariats, c'est parce que ces coopérations présentent plusieurs avantages. Elles « permettent une meilleure compétitivité et une meilleure offre de service tout en laissant aux compagnies une indépendance d'action », explique sur son site internet le commissionnaire de transport, Qualitair&Sea. Selon lui, les alliances maritimes ont notamment contribué à réduire les coûts d'exploitation. De fait, elles ont permis une utilisation de ressources partagées, et donc, des économies d'échelle, d'optimiser les espaces à bord des navires ou encore de proposer un réseau d'expédition mondial plus complet.

Le transport maritime en galère

Cette annonce intervient alors que le commerce maritime international est à la peine, en ce début d'année 2024. Et ce, notamment, en raison des tensions en mer Rouge - à proximité du Canal de Suez -, où transite 12% du trafic maritime mondial. Depuis novembre dernier, des rebelles yéménites, les Houthis, y ont lancé une vingtaine d'attaques contre des navires marchands, qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël. Des attaques perpétrées en solidarité avec les Palestiniens, confrontés à la guerre entre Israël et le Hamas, dans la bande de Gaza.

En riposte, les États-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé le week-end dernier plus de 30 sites militaires tenus par la milice. Celle-ci a répliqué en début de semaine, en tirant un missile contre un cargo américain, sans faire de blessés ni de dégâts majeurs. Ce mardi, c'est un vraquier grec qui a été touché par un missile des rebelles.

Suite à la répétition de ces attaques, il est recommandé aux navires marchands d'arrêter leur signal AIS (Automatic identification system). Pour rappel, il permet leur localisation en temps réel, ou à défaut, d'émettre le minimum d'informations possible. Mais aussi d'éviter ces eaux en détournant le transit par le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud du continent africain, pour relier l'Europe à l'Asie. Or, cette décision allonge considérablement les trajets, et donc les délais d'acheminement, et augmente les tarifs du fret maritime.

Lire aussiFret maritime : les tensions en mer Rouge désorganisent le port du Havre

Force est de constater que de nombreuses grandes compagnies maritimes et pétrolières, dont Maersk et Hapag-Lloyd. Le groupe de réflexion américain Soufan Center recensait le 10 janvier dernier « au moins 18 transporteurs maritime d'importance ayant choisi d'éviter la mer Rouge ». Et depuis, les annonces de ce type se sont multipliées faisant encore grimpé ce chiffre.

Parmi eux, le Danois Torm depuis la fin de semaine dernière. Ce mardi, c'était le géant britannique pétrolier Shell qui le faisait savoir. Et ce mercredi, les trois principaux transporteurs maritimes japonais, Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines et Kawasaki Kisen.

(Avec AFP)