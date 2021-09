Volcan Cumbre Vieja : l'aéroport de La Palma à nouveau opérationnel

L'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, a rouvert dimanche, vingt-quatre heures après avoir été mis à l'arrêt à cause des cendres dégagées par le volcan Cumbre Vieja, a annoncé la société gestionnaire des aéroports espagnols (Aena). Grâce au travail "de nettoyage des cendres" mené durant la nuit, "l'aéroport de La Palma est de nouveau opérationnel", a indiqué l'Aena sur son compte Twitter. Les vols peuvent donc reprendre, "avec l'accord préalable" des autorités de contrôle aérien, a-t-elle précisé. Le gestionnaire des aéroports espagnols conseille néanmoins aux voyageurs de consulter leur compagnie aérienne pour s'informer sur l'état de leur vol avant de se rendre sur place.

L'aéroport de La Palma avait été mis à l'arrêt samedi en raison de l'accumulation de cendres sur les pistes. Cette décision avait provoqué de longues files d'attente au port de Santa Cruz de La Palma, les voyageurs cherchant à partir en ferry vers les îles voisines, notamment Tenerife. La fermeture de l'aéroport de La Palma avait coïncidé avec l'apparition de nouveaux foyers de lave, l'effritement d'une partie du cône et une intensification globale de l'activité du volcan, entré en éruption dimanche dernier. Cette situation a entraîné samedi l'évacuation d'une autre région de l'île, portant à plus de 6.200 le nombre des habitants qui ont dû quitter leur domicile depuis une semaine.

461 bâtiments détruits

Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, la lave a détruit jusqu'ici 461 bâtiments - soit 41 édifices de plus en 24 heures - et recouvert 212 hectares, sur cette île dont la principale activité économique est la culture de bananes. Les deux précédentes éruptions à La Palma ont eu lieu en 1971 et 1949, faisant au total trois morts, dont deux par inhalation de gaz.

Cette éruption évoque à des degrés moindres celle du volcan Eyjafjoll en Islande, qui avait entraîné au printemps 2010 une interruption sans précédent du trafic aérien, coupant l'Europe du reste du monde pendant près d'une semaine. La durée de cette paralysie avait même été supérieure à celle de la fermeture de l'espace aérien aux Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, toute traversée d'un nuage de cendres est interdite.