Barclays choisit son nouveau président chez Rothschild

Barclays s'est tourné vers Rothschild pour trouver son prochain président du conseil d'administration. Après quatre années de lourdes restructurations, ayant impliqué des suppressions d'emplois et la vente de nombreuses activités à l'international, John McFarlane va en effet céder sa place à l'actuel vice-président de la banque d'affaires, Nigel Higgins.

« Le conseil d'administration de Barclays a établi des critères exigeants pour la désignation d'un nouveau président, nécessitant un processus de recherche rigoureux et minutieux. Avec Nigel Higgins, nous avons trouvé un candidat idéal, qui réfléchit avec stratégie, qui possède une grande expérience internationale », a commenté Crawford Gillies, membre du conseil d'administration qui a dirigé le processus de nomination du nouveau président, cité dans un communiqué de la banque.

Nigel Higgins a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la prestigieuse banque, dans laquelle il évolue depuis 36 ans et dont il a été en 2010 le premier directeur général non issu de la famille Rothschild. La banque précise que John McFarlane prendra sa retraite le 2 mai 2019, comme prévu, à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Barclays et sous réserve de l'obtention de l'aval des régulateurs financiers britannique.

Stratégie à définir

Âgé de 58 ans, Nigel Higgins a été nommé pour un mandat de trois ans renouvelables et rejoindra d'abord le conseil d'administration de Barclays en tant qu'administrateur non exécutif le 1er mars prochain. Sa nomination intervient à un moment délicat pour la banque qui est en pleine réflexion stratégique. La Banque Barclays, dont l'image a été ternie par le scandale du Libor, a été marquée par une lourde restructuration pendant le mandat de John McFarlane, engrangeant des milliers de suppressions d'emplois et la vente d'activités à l'international.

En 2016, la banque britannique avait d'ailleurs souhaité se repositionner en tant qu'établissement transatlantique, en renforçant sa présence à Londres et à New York dans la banque de détail et la banque d'investissement. Selon le Financial Times, la banque britannique serait d'ailleurs déjà en train de faire de la concurrence à Goldman Sachs aux États-Unis, avec son projet de commercialisation de comptes courants par Internet. Par ailleurs, Barclays n'exclut pas l'idée de fusionner avec une banque rivale. Des rumeurs de rapprochement avec son homologue britannique Standard Chartered notamment avaient circulé en mai dernier.