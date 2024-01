Alain Faure va remplacer Jean-Marc Nasr à la tête de Space Systems (Airbus)

C'est un bouleversement majeur au sein d'Airbus... Entré à Aerospatiale dans la division lanceurs en 1986, Jean-Marc Nasr (62 ans), l'un des derniers grands dirigeants d'Airbus à avoir vécu la création du groupe européen (Aerospatiale-Matra, puis EADS créé en juillet 2000), va être remplacé à compter du 1er mars à la tête de Space Systems (systèmes spatiaux), l'un des leaders mondiaux dans la construction des satellites, par Alain Faure, président d'Airbus Opérations SAS et patron des systèmes embarqués sur les avions hors moteur (CoC Systems) au sein de Commercial Aircraft. Ce dernier rapportera à Michael Schoellhorn, patron d'Airbus Defence & Space. Pour autant, Jean-Marc Nasr, dont un changement de fonction était attendu en 2024, ne quitte pas Airbus. Il conseillera le comité exécutif d'Airbus Defence & Space sur les questions stratégiques liées à l'espace.

Les difficultés de Space Systems

Le départ de Jean-Marc Nasr coïncide avec les difficultés de la filière satellitaire française, y compris au sein d'Airbus. Interrogé par La Tribune sur les difficultés de ce secteur stratégique, le président du GIFAS Guillaume Faury avait reconnu lors de la présentation des vœux à la presse que « le secteur des satellites est sous pression », qu'il était soumis à « de très fortes concurrences », notamment de la part « des nouveaux arrivants ». « Je pense en particulier à Starlink (la constellation LEO d'Elon Musk, ndlr) », avait-il précisé. Résultat, « les fabricants de satellites de la filière souffre beaucoup économiquement ».

Ces difficultés se sont traduites pour Airbus par des performances financières très en deçà des attentes initiales. Ainsi, l'EBIT ajusté d'Airbus Defence and Space a été négatif sur les neuf premiers mois de 2023 (- 1 million d'euros, contre 231 millions sur la même période en 2022). Le groupe européen a été contraint d'engager des charges de 400 millions d'euros liées à la révision des estimations au terme de certains programmes de développement de satellite (de la gamme OneSat), principalement comptabilisées au troisième trimestre (- 79 millions d'euros au 3e trimestre). Guillaume Faury a été clair lors de la conférence des vœux du GIFAS : « Il faut s'en occuper (ces difficultés, ndlr) et ce sont des dossiers, qui font partie du travail des entreprises » tout en « prenant acte des grands changements, des grands bouleversements du marché ».

Une très longue carrière chez Airbus

Depuis juin 2019, Jean-Marc Nasr est patron de Space Systems au sein d'Airbus Defence and Space et président d'Airbus Defence and Space SAS. Précédemment, il avait été responsable de la région Asie-Pacifique pour Airbus et Airbus Defence and Space, basé à Singapour à partir de janvier 2019. De 2014 à 2018, il a été vice-président exécutif d'Airbus Defence and Space, et a dirigé les activités régionales de la France, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et de l'Afrique. A partir de septembre 2012, a été président de Cassidian SAS ainsi que responsable de Cassidian France et de Security Solutions.

Diplômé de l'École supérieure de l'électricité (Supelec) et d'un doctorat en physique de l'Université de Paris en 1989, Jean-Marc Nasr a commencé sa carrière en 1986 à Aerospatiale aux Mureaux où il a passé trois ans dans les bureaux de recherche et développement, tout en préparant sa thèse de doctorat en physique. Ensuite, il a été responsable du développement des activités d'analyse d'images satellite et a été promu en 1990 comme directeur du service d'analyse d'images satellitaires sur le site de Cannes (Aerospatiale). En 1997, il est nommé PDG de Fleximage, filiale d'Aerospatiale basée à Paris spécialisée dans le développement de logiciels d'analyse d'images pour les services de renseignement. En 2001, il devient PDG de Spot Image, nouvelle filiale du CNES et d'EADS.

En juillet 2005, il rejoint EADS Defence and Security (rebaptisé Cassidian en 2010 avant d'être intégré au sein d'Airbus Defence and Space) en tant que président d'EADS Secure Networks, une filiale spécialisée dans les systèmes de communication critiques. Il a ensuite été promu PDG de systèmes intégrés, qui a développé des systèmes et des services pour les clients dans le domaine de la défense et de la sécurité dans le monde entier.