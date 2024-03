Boeing : les livraisons de 737 MAX s'effondrent en février, avec seulement 17 appareils

Les livraisons de 737 MAX s'effondrent en février pour Boeing. Le constructeur aéronautique américain n'a livré que 17 exemplaires de son avion vedette le mois dernier. Six ont pris la direction de la Chine pour Air China, China Southern, Xiamen, Shandong, 9 Air et Donghai.

Les autres sont partis chez United (2), Southwest (2), Air India (1), Akasa (1), Ryanair (2), FlyDubai (1), Korean Air (1) et Sun Express (1). Au total, Boeing a remis 27 avions à leurs propriétaires au mois de février : 18 exemplaires de la famille des 737 (17 MAX et un appareil en version militaire P8) et 9 gros porteurs (7 Dreamliners 787-9 et deux 767).

Les sept Dreamliners ont été remis à Air Canada (1), Hawaiian (1), Etihad (3), Turkish (1) et Korean Air (1). L'un des 767 était pour Fedex et le second pour Boeing Defense, Space and Security (BDS) pour le ravitailleur militaire KC-46.

Le constructeur aéronautique américain avait déjà enregistré une baisse de 29% de ses livraisons en janvier, avec 27 avions. Depuis le début de l'année, l'avionneur a livré 54 appareils, dont 42 de son modèle 737 MAX.

15 commandes en février

Pour ce qui est des commandes, Boeing en a enregistré quinze (brut et net d'annulations et de conversions) en février : 10 avions 737 MAX et un 777 pour des clients non identifiés, et quatre 787-9 commandés par Royal Brunei Airlines lors du salon aéronautique de Singapour. Son carnet de commandes atteignait 6.177 avions à fin février, dont 4.301 pour les 737 (4.286 appareils 737 MAX).

Lundi 4 mars, la compagnie American Airlines a commandé 85 exemplaires de la plus grande version du 737, le MAX-10, qui n'est pas encore certifié, pour un prix catalogue de plus de 11,5 milliards de dollars.

La Chine reprend les livraisons de 737 MAX

La reprise des livraisons vers la Chine constitue une bonne nouvelle pour les comptes de Boeing, à la peine depuis les deux accidents survenus en 2018 et 2019 ayant impliqué des 737 MAX 8, faisant 346 morts au total. Pékin avait suspendu toutes les livraisons d'avions de Boeing après ces deux accidents en 2019.

La Chine n'a accepté de reprendre les livraisons de Boeing que fin décembre 2023. Il s'agissait alors d'un 787-9 Dreamliner. Fin janvier, un Boeing 737 MAX a été livré à une compagnie chinoise pour la première fois depuis 2019, marquant l'épilogue de près de cinq ans d'interruption. Le 737 MAX 8 du transporteur China Southern Airlines s'est ainsi posé à Canton (sud de la Chine), le 26 janvier.

L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) avait suspendu ce modèle de vol pendant vingt mois, jusqu'en novembre 2020. Il est autorisé à revoler en Europe depuis 2021 et une compagnie chinoise l'avait de nouveau fait voler en janvier 2023.

Les incidents se multiplient pour Boeing

Le constructeur est de nouveau dans la tourmente depuis un incident le 5 janvier sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines, dont une porte-bouchon s'est détachée de la carlingue en plein vol. Entres autres conséquences, la FAA a lancé un audit sur le contrôle qualité du constructeur, qui a connu des problèmes de production tout au long de 2023, et a gelé sa cadence mensuelle de production de 737 MAX à 38.

Dernier incident en date : ce lundi 11 mars, douze passagers d'un vol Sydney-Auckland ont été hospitalisés après qu'un Boeing 787 a subi un trou d'air causé par un incident technique. Les passagers ont rapporté aux médias locaux que l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner selon la compagnie, avait soudainement perdu de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie, propulsant au plafond tous ceux dont la ceinture de sécurité n'était pas bouclée.

(Avec AFP)