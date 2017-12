Incroyable ! Ryanair plie sous la pression des pilotes et se met à accepter leurs syndicats

C'est une victoire historique pour les pilotes de Ryanair. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise accepte, près de 30 ans après sa transformation en compagnie low-cost, de reconnaître les syndicats de pilotes pour éviter une grève prévue ce vendredi après-midi en Italie et le 20 décembre en Irlande et au Portugal. Une décision historique pour éviter une autre décision historique, celle des pilotes de faire grève pour la première fois.



« Les vols de Noël sont très importants pour nos clients et nous souhaitons éviter toute préoccupation ou inquiétude quant à une éventuelle perturbation par une action industrielle des pilotes la semaine prochaine. Si la meilleure façon d'y arriver est de parler à nos pilotes grâce à un processus syndical reconnu, alors nous sommes prêts à le faire et nous avons écrit aujourd'hui à ces syndicats pour les inviter à discuter dans le but de les reconnaître et pour leur demander d'annuler leurs menaces d'actions industrielles prévues pour la semaine de Noël. Reconnaître les syndicats sera un changement important pour Ryanair, mais nous avons déjà initié des changements radicaux, plus récemment lorsque nous avons lancé Ryanair Labs et notre programme d'amélioration du service à la clientèle Always Getting Better, qui a connu un grand succès depuis 2013.», a déclaré Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair.