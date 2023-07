Port de Marseille : Enedis veut raccorder tous les bateaux à quai en électricité d'ici à 2025

La décarbonation de l'économie avance, même sur l'eau. Dans son objectif d'être le premier port 100% électrique en France, le port de Marseille a conclu un accord avec le gestionnaire de distribution d'électricité en France Enedis dans le but d'alimenter en électricité l'ensemble des quais d'ici à 2025 .

Lire aussiÉlectrification et transition énergétique : Enedis et RTE embauchent à tour de bras

L'objectif affiché : réduire la pollution dans le port et l'empreinte carbone des bateaux.

Arrêter les moteurs des bateaux à quai

Actuellement « les bateaux arrêtés aux ports sont obligés de faire tourner leurs moteurs diesel s'ils veulent avoir de l'électricité à bord. Cela dégage beaucoup de Co2 mais aussi d'autres gaz comme du soufre ce qui n'est pas souhaitable pour les habitants de Marseille », a déclaré ce vendredi Marianne Laigneau, présidente du directoire d'Enedis, au micro de La Tribune aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

Lire aussiEnedis confirme sa présidente Marianne Laigneau pour cinq ans

Pour leur permettre de ne plus polluer l'air, lorsqu'ils sont à quai, Enedis souhaite donc raccorder ces bateaux au réseau électrique de la ville via des câbles. « Nous avons mis dix millions d'euros sur la table aux côtés de la mairie et la Région car cela demande de transporter une très grande puissance électrique », a-t-elle ajouté.

Tous les ferries raccordés au réseau de la ville

Pour le moment, Enedis compte une « petite demi-douzaine de quais raccordés auxquels les bateaux peuvent se connecter en 20 minutes ». Ainsi, tous les ferries entrant dans le port pourront éteindre momentanément leurs moteurs. Mais le gestionnaire d'électricité souhaite même aller encore plus loin et subvenir aux besoins des grands bateaux croisière qui consomment davantage.

Une initiative qui semble convaincre de nombreux acteurs car « il y a 5 ans, personne ne nous demandait cela et aujourd'hui nous avons des demandes dans d'autres ports que celui de Marseille », affirme la présidente du directoire du gestionnaire qui dit recruter 3.000 nouveaux employés chaque année, pour atteindre ces objectifs.