Le Chiffre : 14 réacteurs en cours de fermeture, et ensuite ?

En plus de l'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim, la France a prévu de stopper l'activité de douze autres d'ici 2035. Au total, la France compte 58 réacteurs.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% au cours des 15 prochaines années, contre un peu plus de 70% aujourd'hui. Au-delà de 2035, aucune option n'est encore écartée, pas même un scénario sans nucléaire et 100% renouvelable. Une hypothèse à laquelle s'oppose EDF, qui préconise la fabrication de six EPR, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Le gouvernement ne tranchera pas avant les élections de 2022.