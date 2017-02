Xavier Beulin, patron du groupe Avril et président de la FNSEA, est décédé

Le principal syndicat agricole français, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) , a annoncé dimanche le "décès brutal", à l'âge de 58 ans, de son président Xavier Beulin, qui était aussi le patron du groupe Avril.

"La FNSEA fait la douloureuse annonce du décès brutal de son président Xavier Beulin", a indiqué la fédération agricole dans un communiqué. Le groupe Avril (agroalimentaire) a également annoncé le décès de son dirigeant dans un communiqué distinct, en adressant "ses pensées à son épouse Laurence et à ses enfants".

"Agé de 58 ans, il a donné tout ce qu'il avait pour les idées d'un syndicalisme ouvert et indépendant", écrit la FNSEA dans son communiqué. "Engagé depuis l'âge de 17 ans pour l'agriculture, Xavier Beulin a donné au syndicalisme et aux filières agricoles des lettres de noblesse et un élan incomparable", poursuit le syndicat, qui exprime sa "tristesse".