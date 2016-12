Compléments alimentaires pour les sportifs : un risque pour la santé

Les autorités sanitaires françaises s'inquiètent des effets "potentiellement graves" dus à la consommation de compléments alimentaires. Ces effets sont majoritairement d'ordre cardiovasculaire (tachycardie, arythmie et accident vasculaire cérébral) et psychique (troubles anxieux et troubles de l'humeur), explique l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), mardi 20 décembre.

49 signalements d'"effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation" de ce type de produits ont été signalés depuis 2009, date de la mise en place d'un dispositif national de vigilance, note l'Anses.

"Absence de données d'efficacité scientifiquement démontrée"

L'agence "déconseille l'usage de ces compléments alimentaires aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire" ou souffrant d'une maladie cardiaque, d'une insuffisance rénale, d'une altération des fonctions du foie ou de troubles neuropsychiatriques. Elle les déconseille également "aux enfants, adolescents et femmes enceintes ou allaitantes".

En outre, elle critique "l'absence de données d'efficacité scientifiquement démontrée" de ces produits, dont les vendeurs vantent pourtant souvent les qualités de "brûleurs de graisse" ou de "volumisateurs" des muscles.

De plus, "l'achat sur internet expose de facto davantage le sportif à la consommation de compléments alimentaires frauduleux" ou altérés, "susceptibles de conduire à des contrôles anti-dopage positifs et d'induire des effets sur la santé", avertit l'Anses.

Les créatines et les protéines du lait sont visées

Les substances visées sont par exemple la créatine, les protéines du lait (lactosérum et caséines) et la DHEA pour les produits visant l'augmentation de la masse musculaire. Pour les produits présentés comme "brûleurs de graisse", il s'agit notamment de divers extraits de plantes et de nutriments comme la choline et la L-carnitine.

L'Anses déconseille également la consommation de compléments alimentaires contenant de la caféine "avant et pendant une activité sportive", ainsi que "la consommation concomitante de plusieurs compléments alimentaires ou leur association avec des médicaments".

L'organisme sanitaire rappelle par ailleurs la nécessité de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé avant de consommer des compléments alimentaires.

(Avec AFP)