Le Wifi dans les avions d'Air France-KLM : enfin du concret !

Enfin! Air France-KLM passe enfin à l'acte dans le wifi à borde de ses avions long-courriers. Le groupe a signé ce jeudi un partenariat avec Gogo, le leader mondial en matière de connexion WiFi et de divertissement dans l'industrie aéronautique, pour proposer à ses clients la connectivité à bord de 124 avions appareils du groupe long-courrier : 68 Boeing 777 et 15 Airbus A330 d'Air France ainsi que 29 Boeing 777 et 12 Airbus A330 de KLM commenceront à être équipés du WiFi dès la fin de l'année 2017.

"Avec ce nouvel accord conjoint à Air France et KLM, les passagers du pourront bénéficier du WiFi durant leur voyage et rester connectés dans le monde entier avec leur famille, leurs amis ou partenaires commerciaux via leur smartphone, ordinateur ou tablette. Depuis le portail d'accueil de connexion, développé par Air France-KLM, les clients pourront également accéder gratuitement aux informations relatives à leur vol, organiser leur voyage et retrouver des divertissements en complément de ceux déjà proposés à bord", indique Air France-KLM dans un communiqué.





Panasonic sur les B787...

Cet accord avec Gogo (qui utilisera la technologie 2Ku de toute dernière génération), complète celui signé avec Panasonic Avionics sur les B787 des deux compagnies. Huit appareils sont aujourd'hui exploités par KLM tandis que le premier exemplaire d'Air France débutera ses vols commerciaux le 9 janvier. Le prix du Wifi devrait aller de 5 à 20 euros en fonction du débit.



Pas un mot sur les A380 ni sur les A350. Pour les premiers, l'installation du Wifi se fera au moment de la reconfiguration des cabines à partir de 2019. C'est à ce moment-là que le groupe devrait recevoir ses premiers A350.



Le groupe avait validé en début d'année l'installation du Wifi dans toute sa flotte longue courrier d'ici à 2020.



En revanche, les tests continuent sur la flotte moyen-courrier. Depuis le 12 janvier, un système en partenariat avec Orange est testé sur deux A320, l'un sur des vols court-courriers, l'autre sur des vols moyen-courriers.