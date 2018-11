Deux nouveaux bitcoins naissent après une scission de la Blockchain

Nouvelle scission dans la communauté du Bitcoin, au sein même de la rivale du Bitcoin, le Bitcoin Cash, monnaie virtuelle née en août 2017 d'une bifurcation (un "hard fork" dans le jargon) du protocole Bitcoin, en augmentant la taille des blocs pour traiter plus de transactions par seconde. Une séparation de la communauté Bitcoin Cash a eu lieu le jeudi 15 novembre au soir, donnant naissance à deux nouvelles crypto-monnaies dérivées, le Bitcoin ABC et le Bitcoin SV (pour Satoshi's Vision, en référence à Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin il y a 10 ans).

Un hard fork intervient lorsque la communauté d'une crypto-monnaie ne parvient pas à s'accorder sur les modifications techniques. Dans ce cas, la Blockchain (la technologie dite de "chaîne de blocs"), le registre public regroupant l'historique des transactions, est dupliquée et les participants peuvent opter librement pour l'une ou pour l'autre. Au total, plus d'une dizaine de tentatives de hard fork, plus ou moins réussies, ont eu lieu à partir du bitcoin premier du nom.

La guerre des clans

Le conflit couvait dans la communauté Bitcoin Cash depuis plusieurs semaines entre deux camps, menés "par Roger Ver, l'un des premiers investisseurs dans le Bitcoin, et Craig Wright, un "entrepreneur" australien qui prétend être Satoshi Nakamoto" explique le site de Coinhouse (ex-maison du Bitcoin), qui se sont aussi affrontés sur les réseaux sociaux. Ce que la communauté a surnommé la "guerre des clans" ou la "guerre des hash" (le hash est un ensemble de données converti en une courte suite binaire qui identifie chaque bloc de la Blockchain).

S'il est trop tôt pour dire lequel parviendra à s'imposer, l'avantage semble être pour l'instant du côté du Bitcoin ABC, selon le site Coin Dance : Bitcoin ABC détenait ce vendredi deux fois plus de puissance de calcul que son concurrent Bitcoin SV. Il bénéficie également de plus de soutiens individuels de la part des membres de la communauté et des entreprises du secteur, selon Coin Dance. Il aurait ainsi 31 blocs d'avance déjà minés. Le Bitcoin ABC s'échange autour des 287 dollars ce vendredi, contre 109 dollars pour le Bitcoin SV.

Le Bitcoin Cash chute de plus de 3% ce vendredi à 404 dollars (sa capitalisation avoisine les 7 milliards de dollars). Le Bitcoin lui-même rebondit mais reste sous les 6.000 dollars à 5.594 dollars, contre plus de 14.000 début janvier. L'Ether s'est fait une nouvelle fois dépassé par XRP (Ripple) au deuxième rang des crypto-monnaies en termes de capitalisation, à plus de 18 milliards de dollars chacune, loin derrière le Bitcoin (97 milliards).