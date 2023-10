Inquiétude sur les taux : le CAC 40 plonge sous les 7.000 points pour la première fois en six mois

Ce n'était pas arrivé depuis mars dernier, marqué par la crise bancaire provoquée par la chute et le rachat de la banque d'investissement Credit Suisse par sa grande concurrente UBS. Vers 15h ce mardi 3 octobre, le CAC40 est ainsi passé sous la barre des 7.000, à 6.993,50 points.

L'indice vedette de la Bourse de Paris est ensuite remonté à 7.001,2 une heure avant la clôture, dans un volume d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Depuis le début de l'année la place boursière parisienne affiche néanmoins une hausse de plus de 8%, fruit de la bonne tenue des économies européennes.

Marché plombé par la hausse des taux obligataires

En cause, un marché plombé depuis une dizaine de jours par la montée des taux d'intérêt sur le marché obligataire, qui atteignent des plus hauts depuis plusieurs années.

Lors de sa dernière réunion de septembre, la Réserve fédérale américaine s'est, en effet, montrée plus ferme que ce qu'anticipaient les investisseurs. Elle a laissé présager que ses taux directeurs resteraient à des niveaux élevés en 2024, tandis que les marchés les voyaient descendre dans un avenir proche.

De même, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux pour la dixième fois consécutive le 14 septembre dernier. Poursuivant son resserrement monétaire, l'institution a augmenté son taux de référence de 25 points de base. Désormais à 4%, il se situe au plus haut niveau de son histoire. Le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent, eux, à 4,50% et 4,75%. Au total, ce dernier relèvement porte à 450 points de base la hausse des taux dans la zone euro depuis plus d'un an.

De quoi peser sur la croissance. D'autant qu'en juin dernier, la zone euro (les 20 pays à avoir adopté la monnaie unique) se trouvait techniquement en récession avec le recul du produit intérieur brut (PIB) sur deux trimestres consécutifs, de -0,1% d'octobre à décembre et à nouveau de -0,1% entre janvier et mars, d'après les données d'Eurostat. révisées et publiées ce jeudi 8 juin par Eurostat.

Même tendance observée chez d'autres places boursières ces derniers mois

Depuis le 20 septembre, le CAC 40 a perdu plus de 4,5%, tandis que dans le même temps le taux d'intérêt de la dette de l'Etat français à dix ans est passé de 3,23% à 3,48% et a signé un nouveau plus haut depuis novembre 2011. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans ne cesse de grimper également et évolue au plus haut depuis près de 16 ans, à 4,74%.

La même tendance à la baisse est observée sur les autres places boursières. L'indice Dax de Francfort est, comme le CAC 40, au plus bas depuis mars 2023. Pour rappel, au printemps dernier, un sentiment de panique avait contaminé le secteur bancaire après la faillite de deux banques régionales américaines, Silvergate Bank le 8 mars, Silicon Valley Bank le 10 mars, Signature Bank le 12 mars. First Republic Bank, une autre banque régionale, avait aussi subi le même sort le 1er mai.

En outre, les craintes de conséquences systémiques, Credit Suisse, finalement racheté dans l'urgence par UBS sous la pression des autorités suisses, avaient provoqué de fortes baisses auprès des actions des groupes européens. Cette décision avait évité le déclenchement d'une crise bancaire systémique au niveau des marchés mondiaux.

« L'effet octobre » en question



Dans un rapport récent, la division recherche du gestionnaire d'actif Mirabaud group questionne ce que les analystes de marché désigne comme « L'effet octobre ». Selon celui-ci, cette théorie repose sur l'idée « que des événements négatifs graves sur le marché boursier sont susceptibles de se produire au cours du mois d'octobre ». Ce mois fait référence à la date du plan grand krach boursier de l'histoire, en octobre 1929. Selon le gestionnaire d'actifs, si certains investisseurs sont très attachés à cette théorie, au point parfois de prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs portefeuilles pendant ce mois, d'autres pensent que l'effet octobre est plus une superstition qu'un phénomène récurrent bien documenté sur le marché.

(Avec AFP)