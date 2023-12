Livraison d'un 787-9 Dreamliner : Boeing fait son retour en Chine, une première depuis quatre ans

Quatre ans que Boeing n'avait pas livré un de ses avions de passagers à la Chine. Et c'est la compagnie aérienne Juneyao Airlines qui va le recevoir. L'appareil, un 787-9 Dreamliner, a atterri ce vendredi à l'aéroport international de Shanghai-Pudong, selon le site de suivi des vols en temps réel flightradar24. Il était parti la veille, vers 16h25 GMT (17H25, heure de Paris), de l'État de Washington aux États-Unis, avait indiqué le constructeur américain.

C'est d'ailleurs cette même compagnie qui avait reçu le dernier avion livré par Boeing à une compagnie chinoise, en novembre 2019. Un 787 également à cette époque, selon le groupe américain, précisant que plus de 110 Dreamliner avaient été livrés au total à des clients chinois.

Boeing lorgne sur le marché chinois

Pour Boeing, la reprise des livraisons symboliserait la réouverture des portes du marché aéronautique chinois, l'un des plus importants au monde et qu'il considère comme crucial. Selon ses prévisions, la Chine devrait avoir besoin de 8.560 nouveaux avions de passagers d'ici à 2042 et générer à elle seule environ 20% de la demande mondiale.

Lors d'une audioconférence avec des analystes fin octobre, les dirigeants de l'avionneur américain avaient indiqué que 85 avions de la famille du 737, son avion-vedette, étaient prêts à être livrés à des compagnies chinoises. Mais les livraisons n'ont toujours pas repris. « Nous continuons à soutenir nos clients en Chine et nous serons prêts à livrer nos clients chinois lorsque le moment viendra », a indiqué Boeing jeudi.

Les livraisons en Chine sont devenues très difficiles pour Boeing après deux catastrophes aériennes mortelles avec son modèle 737 MAX en octobre 2018 et mars 2019. Ce dernier a été immobilisé et même banni du pays. Les interdictions de sécurité ont par la suite été levées et les avions MAX existants ont pu effectuer des vols intérieurs en Chine, mais les nouvelles livraisons sont restées en suspens. Plus globalement, ce modèle est resté cloué au sol dans le monde entier. Y compris aux États-Unis : l'agence américaine de supervision de l'aviation civile (FAA) l'avait suspendu de vol pendant vingt mois, jusqu'en novembre 2020.

La politique chinoise « zéro-Covid » dans les trois premières années de la pandémie a aussi « réduit la demande d'avions en général », avait souligné l'an dernier le directeur général de Boeing, Dave Calhoun. La Chine a toutefois brutalement rompu avec cette stratégie il y a un an, et le trafic aérien intérieur et international a fortement rebondi depuis dans le pays.

Pékin espère aussi de son côté que le nouvel avion de ligne chinois C919 concurrencera bientôt des modèles étrangers comme le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320. Ce moyen-courrier de l'avionneur chinois Comac a effectué son premier vol commercial en mai de cette année en Chine.

Fin des déboires

Quant au 737 MAX, il est aujourd'hui l'un des modèles de Boeing les plus expédiés. En novembre, sur les 56 appareils livrés par l'avionneur dans le monde, 45 étaient de ce type. Le groupe a même indiqué avoir subi dix annulations au cours de ce mois portant sur ce modèle, émanant de clients non identifiés.

Reste que Boeing sort tout juste de plusieurs mois de difficultés liées à un problème sur une partie du fuselage de son 737 MAX. Le groupe avait annoncé fin août un ralentissement de sa cadence de production et de livraisons de ce type d'avion, à cause d'un problème sur la cloison étanche arrière de l'appareil nécessitant l'inspection de « centaines de trous ». Si bien que, lors de la présentation de ses résultats trimestriels le 25 octobre, le géant américain a dû se résoudre à abaisser sa prévision de livraisons de son 737 pour 2023. Elles devraient se situer entre 375 et 400 exemplaires sur l'ensemble de l'année, au lieu de 400 à 450 escomptés auparavant. Il a néanmoins maintenu son objectif de cadence de production de 38 exemplaires du 737 par mois d'ici la fin de l'année, et de cinquante mensuels à horizon 2025-2026. Et il prévoit toujours de livrer 70 à 80 appareils 787 en 2023 et d'en fabriquer cinq par mois au lieu de quatre, en attendant les dix mensuels en 2025-2026.

Le 737 MAX a néanmoins déjà été commandé par les compagnies Lufthansa, Lufthansa City Airlines et Swiss. Au salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier, les commandes se sont multipliées provenant notamment de SunExpress ou Ethiopian Airlines. Ces avions ont le vent en poupe car réputés « plus silencieux, plus économiques, plus efficaces » et émettant « jusqu'à 30% de CO2 en moins que leurs modèles précédents », selon Detlef Kayser, membre du conseil exécutif, flotte et technologie de Boeing Commercial Airplanes.

Tous modèles confondus, Boeing a livré 461 avions depuis le début de l'année dont 351 de sa gamme 737 et 62 de son modèle 787.

