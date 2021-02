Décentralisation et internationalisation : le double défi de la proptech en 2021

De la même manière que le savoir-faire des startups du BTP accélère la transition écologique des majors, l'écosystème proptech bouleverse les métiers historiques de l'immobilier. Ainsi, la jeune pousse WeMaintain, spécialisée dans la maintenance prédictive des ascenseurs pour grands comptes et syndics de copropriété, vient d'acquérir Shokly, experte de la sécurité incendie. Grâce à des objets connectés (de l'Internet of Things ou IoT), dont des capteurs sur des systèmes d'alarme, cette dernière suit à distance les équipements avant de notifier, en temps réel, les propriétaires en cas de dysfonctionnement.

« Allier le terrain et la technologie »

« Nos clients ressentent la même frustration que pour les ascenseurs : ils ne savent pas ce qui se passe et signent des devis sans les comprendre », explique la co-fondatrice de WeMaintain. « Désormais, ils ont une vue d'ensemble, automatisée et unifiée, alors que les équipementiers traditionnels ont chacun leur système IoT », ajoute Jade Francine.

Remarquée après sa levée de 7 millions d'euros en 2019, la proptech, qui vient de devenir une entreprise à mission, veut « continuer à allier le terrain et la technologie ». De 21 salariés, elle en compte désormais 65 et s'apprête à ouvrir un bureau à Londres. Son modèle économique restant le même : les gestionnaires d'actifs (AG2R-La Mondiale, Axa, Foncia ou Groupama) rentrent l'adresse -du ou de leurs biens, enregistrent le nombre d'ascenseurs, avant qu'un technicien ne réalise une pré-visite. Ensuite, elle propose un montant de contrat, via un algorithme, et suggère des travaux si nécessaire.

Un...