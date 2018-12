Easyjet continue de pilonner le marché français

C'est devenu un rituel. Comme chaque année en décembre, la compagnie low-cost britannique annonce un plan de vol en développement en France. Après avoir ouvert 30 nouvelles routes en 2016, 17 en 2017 et 15 en 2018, Easyjet va à nouveau ouvrir 17 nouvelles lignes en 2019 en France et exploitera ainsi plus de 250 lignes depuis et vers l'Hexagone, son deuxième marché après la Grande-Bretagne. Ces nouvelles lignes sont focalisées en région, plus principalement à l'ouest, à Nantes et Bordeaux, où ont lieu une concurrence féroce avec d'autres low-cost : Transavia qui ajouter 3 avions l'an prochian et Volotea sont basées à Nantes, Volotea, Ryanair en 2019 à Bordeaux. Une concurrence à laquelle il faut ajouter dans les deux cas HOP Air France, laquelle est néanmoins fragilisée par une telle présence low-cost.

Vingt millions de passagers en 2018 (+8%)

Easyjet va ouvrir huit nouvelles lignes à l'aéroport de Nantes Atlantique où elle ouvrira une nouvelle base au printemps 2019 et quatre nouvelles destinations seront ouvertes depuis Bordeaux. Les deux dernières ouvertures de ligne concerneront l'aéroport de Lyon.

"En 2018, nous avons transporté plus de 20 millions de passagers en France, soit 8% de plus que l'année dernière (...). En 2019, nous passons à la vitesse supérieure en termes de croissance", a déclaré François Bacchetta, directeur général d'EasyJet pour la France, cité dans un communiqué.

Easyjet, deuxième compagnie aérienne dans l'Hexagone derrière Air France, avec 15,6% de parts de marché, dessert 19 aéroports dans le pays. Elle emploie plus de 1.500 personnes en France où sont basés 34 de ses avions. La compagnie aérienne relie au total 156 aéroports dans 34 pays. Elle transporte plus de 83 millions de passagers chaque année, avec une flotte de 317 avions, composée à 100% d'appareils Airbus.