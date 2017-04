Effet Macron : pourquoi les banques s'envolent en Bourse

C'est l'euphorie ce lundi sur les marchés financiers, qui redoutaient un duel Le Pen contre Mélenchon, deux candidats laissant craindre une sortie de l'euro, voire un second tour Fillon/Mélenchon à l'issue incertaine. Les premières à bénéficier de cet "effet Macron" sont les banques, qui signent les plus fortes hausses du CAC 40 : à la mi-journée, la Société Générale et le Crédit Agricole s'envolent de près de 10%, BNP Paribas de 8%.

Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le soulagement général des investisseurs. Le CAC 40 gagne 4,5% et le DAX, à la Bourse de Francfort, a battu son record absolu. L'euro gagne 1,25% face au dollar à plus de 1,086.

« C'est le scénario parfait dont le marché rêvait désespérément », a réagi le stratégiste Deutsche Bank, spécialiste de macro-économie et des devises, auprès de l'agence Bloomberg.

1. Les taux

La victoire, jugée probable, d'Emmanuel Macron, considéré comme « le candidat le plus favorable à la construction européenne, alors que 8 des 11 candidats voulaient renégocier les traités européens », écrit le gérant d'actifs Candriam, a d'abord un effet sur les marchés obligataires. Les investisseurs reviennent sur « la dette française, largement délaissée depuis le début d'année face aux risques Le Pen et Mélenchon » : l'écart de rendement entre les obligations françaises à 10 ans (l'OAT) et les allemandes (le Bund) se réduit fortement ce lundi, à 43 points de base, son niveau de décembre 2016. En février, ce « spread » avait bondi à 80 points, les marchés s'inquiétant du « risque Le Pen » et d'un Frexit, contre 25 points de base l'été dernier.

Or, l'évolution du cours des banques est fortement dépendante de celle des écarts de taux.

Ce lundi, les analystes de JP Morgan prédisent ainsi que :

« Les banques de la zone euro devraient le plus bénéficier du rebond des rendements obligataires. La corrélation entre les deux reste très forte. »

[Corrélation de l'évolution du cours des banques de la zone euro et de celle du rendement des obligations allemandes. Crédits : JP Morgan/Bloomberg]

2. Les recommandations des analystes

Plusieurs courtiers ont relevé leur recommandation boursière sur les valeurs bancaires ce lundi matin. La Deutsche Bank a décidé d'augmenter son exposition à l'indice Euro Stoxx des banques, tout comme Citigroup et Goldman Sachs. Les analystes de Kepler Cheuvreux sont aussi passés de « neutre » à « surpondérer » sur les banques européennes et ils ont ajouté la Société Générale dans leur liste de valeurs préférées. Ils mettent en avant plusieurs arguments. Au-delà de la levée de cette "prime de risque politique", l'hypothèque d'un « scénario menant Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon à la présidence [...] dramatique et bien plus perturbateur pour l'eurozone et le monde que le Brexit ou l'élection de Trump », ils invoquent des raisons économiques, notamment l'amélioration de l'activité en Europe et le relèvement attendu des anticipations d'inflation.

Kepler Cheuvreux juge l'action Société Générale peu chère, avec une décote de l'ordre de 20% par rapport au secteur, et bien positionnée pour l'avenir.

« La banque génère 46% de ses revenus en France, derrière Natixis (54%) et pas loin de Crédit Agricole (47%) mais devant BNP Paribas (33%). Le business model de Société Générale est l'un des rares parmi les banques européennes à offrir des perspectives de croissance (Afrique, CEE). Par ailleurs, le marché peut s'attendre à un nouveau plan stratégique au second semestre. »

[Evolution de l'indice Euro Stoxx Banks depuis six mois. Crédits : Stoxx]

3. Macron, « candidat des banques » ?

Au-delà des considérations générales sur la sortie de la zone euro, la perspective d'une "présidence Macron" que les marchés semblent déjà prendre pour acquise, a de quoi soulager les banques et leurs actionnaires. Car la plupart des autres candidats, à l'exception de François Fillon, avaient les banques dans le collimateur : une vraie loi de séparation des activités bancaires (dépôts et marchés) figurait dans presque tous les programmes, de Jean-Luc Mélenchon à Nicolas Dupont-Aignan. Benoît Hamon proposait en outre une taxe de 5 milliards d'euros sur les "super-profits" des banques françaises.

L'affaire Kerviel était aussi dans le programme de La France Insoumise, qui a soutenu l'ex-trader dans son combat judiciaire contre la Société Générale : Jean-Luc Mélenchon avait promis d'« engager les procédures de recouvrement des 2,2 milliards d'euros d'argent public accordés sans preuve à la Société Générale suite à l'affaire Kerviel, évaluer les actes comparables et poursuivre les coupables de ces abus. »

Marine Le Pen, peu explicite dans son programme, laissait cependant planer le risque d'une nationalisation, qu'elle avait évoquée le mois dernier.

« S'il le faut, en cas de crise grave, l'État pourra devenir, même transitoirement, propriétaire d'un établissement bancaire », a-t-elle déclaré dans sa conférence du 2 mars.

Quant à Emmanuel Macron, taxé de « candidat des banques » par ses rivaux, il n'a rien prévu concernant ce secteur, à la fois essentiel et controversé. L'ex-banquier d'affaires chez Rothschild pendant quatre ans, qui s'agace qu'on limite sa personnalité et son projet à cette expérience, a récemment déclaré lors d'un déplacement à Rungis :