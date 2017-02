Et si votre banque était votre opérateur mobile ?

Stéphane Richard, le PDG d'Orange, entretient le mystère sur la date de lancement de sa future activité bancaire. Le patron de l'opérateur télécoms l'a confirmé fin janvier, lors du Paris Fintech Forum :

« Nous allons lancer dans quelques semaines notre banque en France. »

Prévu officiellement au premier semestre, le lancement d'Orange Bank était calé en interne pour le mois de mars et le groupe dément les rumeurs de retard.

Le premier opérateur télécoms français a racheté en octobre dernier 65 % du capital de Groupama Banque, qu'il vient de rebaptiser temporairement GBanque en attendant de porter officiellement les couleurs du groupe. Il a aussi recruté un pro de la banque en ligne, André Coisne, le patron de BforBank (filiale du Crédit Agricole), qui avait lancé ING Direct en France, pour diriger cette nouvelle activité stratégique, un des piliers du plan Essentiels 2020 du PDG détaillé en 2015.

« Nous avons un projet ambitieux visant un public large, à commencer par nos 29 millions de clients mobiles » a-t-il fait valoir.

Une base clients trois à quatre fois plus importante que les grandes banques commerciales comme la BNP ou la Société Générale (de 7 à 8 millions de clients chacune) et même plus large que celle du numéro un de la banque de détail en France, le Crédit Agricole, avec ses 21 millions de clients particuliers.

Une "rupture" promise en termes de prix

Orange Bank a pour objectif de conquérir 2 millions de clients « à terme, dans dix ans », sachant que Groupama Banque en avait un peu plus de 500 000. Selon le plan stratégique de l'opérateur, ce relais de croissance doit générer 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe à l'horizon 2018. Déjà lancé en Pologne et bientôt en Roumanie, avec un partenaire bancaire, Orange Bank pourrait être lancé en solo en Espagne en fin d'année, puis en Belgique.

Orange Bank sera « une vraie banque mobile, pas un système de paiement, avec une expérience utilisateur hyper simple et interactive », a promis le PDG. Cette banque 100 % mobile, qui va jouer sur l'image technophile de la marque et les codes des réseaux sociaux, va cependant s'appuyer sur le réseau de boutiques de l'opérateur, dont 140 seront « bancarisées », avec distributeurs, espaces dédiés et conseillers spécialement formés. Les équipes internes sont très motivées :

« C'est la première fois de notre histoire que nous ne serons pas dans la position de l'opérateur historique », observe le patron.

Il avait même lancé qu'il comptait être « le Free de la banque » : c'était une maladresse de langage, corrige-t-il aujourd'hui. Il a toutefois prévenu qu'il voulait apporter « une véritable rupture, à la fois en termes de prix et de transparence, par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le secteur de la banque en France ».

Le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, avait rétorqué un jour que « le Free de la banque existe déjà : c'est Boursorama », sa filiale, aux prix parmi les plus bas du marché. Et si Free lançait vraiment sa banque ? L'opérateur de Xavier Niel, qui se passionne pour les startups de la Fintech, n'a pas annoncé de projet mais il a tout de même déposé la marque Free Bank à l'INPI. Au cas où.