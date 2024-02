La Bourse sanctionne BNP Paribas malgré des résultats solides

« Nous sommes peut-être trop prudents », a lâché Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, en réaction à la forte baisse du cours de l'action en matinée lors de la présentation des résultats annuels du premier groupe bancaire européen.

De fait, les marchés ont peu apprécié le report d'un an, à 2026, de l'objectif de rentabilité des fonds propres à 12%, tout comme d'ailleurs un quatrième trimestre jugé un peu poussif, juste en ligne avec les trois trimestres précédents.

Un report justifié pour des raisons réglementaires, exogènes, comme la non rémunération des réserves obligatoires, le hausse de la taxe bancaire en Belgique ou le lancement d'un bon du Trésor belge qui a puisé dans les dépôts. Au total, la facture serait de l'ordre d'un demi-point de rentabilité, qui passerait ainsi de 12% initialement prévu en 2025 à 11,5%. Car le contexte économique ne sera suffisamment porteur pour rattraper le manque à gagner.

Charges exceptionnelles

Et au quatrième trimestre, la banque a passé de lourdes provisions exceptionnelles (800 millions d'euros) pour solder notamment les litiges liés à des crédits anciens libellés en francs suisses (en France et en Pologne) mais aussi près de 300 millions de charges de restructuration, pour l'essentiel dans la division Personal Finance (crédits spécialisés), qui se recentre sur l'Europe et le Royaume-Uni et transforme son modèle vers les partenariats et le crédit automobile.

La sanction de la Bourse est cependant sévère : le cours est en recul de 8 % à quinze heures, à 57,48 euros. Le marché, qui navigue sur des plus hauts, est de fait très nerveux et pénalise fortement toutes les déceptions. Dassault Systèmes, une valeur très appréciée, en a fait également les frais aujourd'hui, dans la foulée de la publication d'un quatrième trimestre décevant.

« C'est une réaction normale compte tenu de l'annonce qui déporte l'objectif de rentabilité, même à la marge, d'un an, mais aussi du fait que nous sommes une banque qui ne profite pas autant que d'autres de l'environnement actuel de taux, notamment de taux courts élevés », commente ainsi le directeur général. « Vous avez un effet de swing important en Bourse qui devrait se calmer dans les prochains jours », tente ainsi de rassurer le dirigeant.

Un mieux sur la marge d'intérêt en 2024

Globalement, la tendance des revenus au quatrième trimestre est décevante mais le groupe reste solide sur ses fondamentaux avec, sur 2023, un profit net de près de 11 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 45,9 milliards d'euros (soit une marge nette de 24%). Le coût du risque est toujours aussi faible et il devrait rester sous la barre des 40 points de base en 2024. L'année qui vient s'annonce pas aussi confortable que prévu, notamment sur le front des taux, avec une Banque centrale européenne qui ne va pas baisser ses taux aussi qu'attendu.

« 2024 devrait annoncer un mieux sur la marge d'intérêt, et encore plus en 2025 », estime, prudent, Jean-Laurent Bonnafé. Il faut donc que les marchés fassent preuve de patience pour que le groupe bancaire soit enfin valorisé à la hauteur de son poids en Europe et de sa capacité à gagner des parts de marché grâce à son approche industrielle et méthodique des métiers de la banque. En attendant, le groupe propose un retour aux actionnaires de 60 % via une hausse de 18% du dividende (à 4,6 euros) et un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros.