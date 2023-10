Ariane 6 : vers un premier vol en avril-mai 2024 ?

Selon nos informations, l'Agence spatiale européenne (ESA) viserait une fenêtre de lancement pour le vol inaugural d'Ariane 6 en avril-mai 2024. Le nouveau lanceur lourd européen était attendu initialement sur le pas de tir dès 2020. Programmée depuis plusieurs semaines, cette fenêtre de tir aurait été maintenue en dépit de l'anomalie détectée qui a affecté le groupe hydraulique du système de contrôle vectoriel de poussée de l'étage central (les vérins). Un problème d'étanchéité serait à l'origine de cette anomalie, selon nos informations, et devrait être traité assez rapidement. Les équipes d'ArianeGroup anticipe un nouveau retard, qui pourrait être en partie rattrapé en resserrant le planning.

L'essai à feu long prévu fin novembre

Après ce nouveau contre-temps, l'essai à feu long, crucial pour déterminer avec plus de certitudes la période de lancement du vol inaugural d'Ariane 6, a été planifié fin novembre. Cet essai, qui avait été initialement prévu le 3 octobre, se terminera par environ huit minutes (470 secondes) de fonctionnement du moteur Vulcain 2.1, représentant la phase complète de vol de l'étage principal. Si l'essai est concluant, le lanceur serait alors qualifié et donc apte pour le vol inaugural d'Ariane 6. Mais pour effectuer ce test, ArianeGroup a besoin de la tuyère actuellement en réparation chez l'industriel belge Sabca.

Entretemps, un nouvel essai combiné intermédiaire est programmé le 25 octobre dans un cadre dégradé. Ainsi, les équipes d'Ariane 6 souhaitent tester leurs aptitudes lors d'une chronologie lancée de nuit (24 octobre) avec remplissage en hydrogène liquide et en oxygène liquide des réservoirs de l'étage principal et de l'étage supérieur du lanceur pour maîtriser dans la nuit kouroucienne la problématique thermique de la cryogénie. « On ne veut pas arriver pour le premier lancement sans avoir testé le lanceur dans des cadres dégradés », explique-t-on à La Tribune. Une fois tous les essais combinés effectués, la maquette d'Ariane 6 sous le portique ELA4 et qui est dédiée à ces opérations, sera démontée.



La première Ariane 62 (FM1), qui décollera en 2024 dans le ciel de la Guyane, va progressivement arriver au Centre spatial guyanais (CSG). Ainsi, les premiers éléments de la première Ariane 62 vont en principe débarquer du voilier-cargo Canopée le 3 novembre au port de Pariacabo à Kourou. Ce sera notamment le cas de la demi coiffe d'Ariane 6 fabriquée par l'entreprise suisse Beyond Gravity. Puis ce sera au tour des deux étages cryogéniques le 10 décembre.



Ariane 6, une montée en cadence rapide



Les quatre premières Ariane 6 qui décolleront du CSG seront des Ariane 62, puis la cinquième, une Ariane 64. La montée en cadence d'Ariane 6 sera rapide pour livrer les clients, notamment Amazon, qui ont fait confiance à Arianespace. Au titre du contrat signé avec le géant américain, Arianespace effectuera 18 lancements avec Ariane 6, dont 16 Ariane 64, au profit de la constellation Kuiper sur une période de trois ans. Ainsi, en 2024, il est programmé deux vols Ariane 6, puis en 2025 et 2026, respectivement six et huit lancements, et enfin, dix Ariane 6 en 2027. Chez Arianespace, on s'attend à un pic de la demande entre 2027 et 2029. Il est temps qu'Ariane 6 décolle enfin...