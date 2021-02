Défense, Spatial : les sept dossiers capitaux de Safran

Avec la chute du chiffre d'affaires des activités civiles - Safran a notamment livré 972 moteurs LEAP et CFM56 en 2020, contre 2.127 en 2019 -, la défense, beaucoup plus résiliente pendant la crise du Covid-19, a atteint mécaniquement un niveau jamais envisagé jusqu'ici dans le groupe aéronautique (25% pour l'ensemble des activités défense du groupe contre en moyenne 16% à 18% selon les années). L'avenir restant encore incertain sur une reprise du trafic aérien, les programmes de défense ont accru leur importance. "Le militaire est un élément de résilience pour nous", a confirmé Olivier Andriès. Même si les activités de première monte d'Electronics & Defense ont enregistré une baisse comprise entre 7 % et 9 %.

"Les activités militaires se sont globalement montrées résilientes en 2020, elles n'ont pas été impactées par la crise et donc le chiffre d'affaires des activités militaires en 2020 a atteint le niveau de 25%, un niveau supérieur à celui de 2019" (16%), a expliqué jeudi le nouveau directeur général de Safran Olivier Andriès lors de la présentation des résultats 2020 du groupe.

Safran est actuellement en première ligne sur un certain nombre de grands programmes européens réalisés en coopération, notamment avec l'Allemagne comme le Système de combat aérien du futur (SCAF) et le drone MALE Eurodrone. "C'est important pour nous parce que nous avons les capacités de les faire. Nous avons l'ambition d'être un acteur de poids dans ces programmes", a affirmé le nouveau patron opérationnel de Safran. Une importance vitale pour Safran pour deux raisons : d'une part, ces programmes de défense permettent d'amortir les crises qui peuvent être très violentes dans le civil ; et d'autre part, ils permettent "d'alimenter nos racines technologiques, qui sont très importantes afin de maîtriser notre destin".

Pour Safran, être à bord du SCAF et travailler sur l'amélioration des parties chaudes des moteurs est un enjeu stratégique. Tout comme il devra également se pencher sur l'avenir de Lynred, sa coentreprise avec Thales, et d'Aubert & Duval, un des fournisseurs stratégiques pour la filière aéronautique et défense.

1/ Le SCAF, le baptême de feu d'Olivier Andriès

C'est LE dossier du moment pour Olivier Andriès même s'il doit également gérer la crise générée par le Covid-19 dans le civil (moteurs et équipements). C'est même son baptême de feu sur lequel il sera jugé sur sa capacité à trouver un bon accord pour le leader des motoristes en Europe avec Rolls Royce, mais également à signer un accord équilibré avec ses deux autres partenaires, l'allemand MTU et l'espagnol ITP, détenu par Rolls-Royce. Et donc rééditer à trois - Safran, MTU et ITP - les négociations conclues fin...