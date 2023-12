Bourse de Tokyo : le Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis dix ans, porté par les vents favorables de Wall Street

Ce n'était plus arrivé depuis dix ans. Le Nikkei, indice phare de la Bourse Tokyo, a bondi d'environ 28% sur l'ensemble de 2023. Cette ascension exceptionnelle est liée à différents facteurs parmi lesquels figure la faiblesse de la monnaie japonaise, le yen, qui gonfle artificiellement les bénéfices réalisés à l'étranger des grandes entreprises japonaises.

Les investisseurs reviennent

La Bourse de Tokyo est aussi revenue en vogue auprès de fonds étrangers à l'instar du célèbre investisseur américain Warren Buffett, en quête d'alternatives à la Chine, devenue moins attractive du fait de sa reprise économique laborieuse, des tensions géopolitiques et de la mise au pas de la tech chinoise par Pékin ces dernières années.

Autre effet dopant, les entreprises japonaises ont accéléré leurs efforts pour mieux rémunérer leurs actionnaires et gagner elles-mêmes en efficacité (plus de dividendes et de rachats d'actions, des réformes structurelles et moins de participations croisées). La Bourse de Tokyo a aussi été fondamentalement soutenue cette année par les espoirs d'un véritable changement de logiciel économique au Japon, avec la probabilité accrue d'une inflation durable nourrie par des hausses de salaires dynamiques, selon Naoki Kamiyama, chef stratégiste chez Nikko Asset Management.

Si les négociations salariales au printemps prochain « donnent au marché suffisamment de confiance dans la possibilité que les hausses de salaires puissent être soutenues à long terme, cela pourrait aider le Nikkei à grimper nettement au-delà des 33.000 points et vers les 35.000 points », a-t-il prédit dans une note publiée ce mois-ci.

Wall Street en soutien

Enfin, la Bourse de Tokyo, comme ses homologues d'autres pays, profite de la dynamique haussière de Wall Street en cette fin 2023. Hier, le Dow Jones a atteint un nouveau record, tandis que le S&P 500 tente de s'approcher aussi d'un sommet historique. L'indice Dow Jones a gagné 0,14% inscrivant à 37.710,10 points un nouveau plus haut, après celui de la veille. Le S&P 500 a grappillé 0,04%, à 4.783,35 points, non loin de son record de janvier 2022, à 4.796,56 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 0,03%, clôturant à 15.095,14 points.

Les trois indices sont en passe de terminer une neuvième semaine d'affilée en territoire positif. « Ces deux derniers mois ont été vraiment spectaculaires », a commenté Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers. « Les capacités des marchés à prospérer alors que, dans le même temps, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt et appliqué des politiques monétaires restrictives sont vraiment étonnantes », a affirmé cet analyste en évoquant la trajectoire très positive en cette fin d'année pour les indices new-yorkais.

Une des meilleures séances de l'année ce mercredi pour le Nikkei

En conséquence, mis en confiance par le vent favorable qui a soufflé la veille à Wall Street, mercredi, dans le début du sprint final de 2023, l'indice vedette Nikkei gagnait 1,33% à 33.750,21 points vers 02h20 (heure de Paris) et l'indice élargi Topix prenait 0,98% à 2.361,78 points.

Conséquence positive de cette tendance haussière : l'action de SoftBank Group, fonds d'investissement fleurons de l'économie nippone, a gagné plus de 5% mercredi. Une bonne nouvelle pour la firme financière qui a annoncé la veille une opération financière notable. SoftBank va en effet acquérir 48,7 millions de nouvelles actions de l'opérateur télécom américain T-Mobile US, soit une valeur de près de 7,6 milliards de dollars. Ce « cadeau de Noël » tombe à bien nommé pour SoftBank, dont les résultats financiers sont régulièrement en grande souffrance.

Le Yen toujours fébrile

Si ce bon résultat annuel est de bon augure pour la Bourse de Tokyo, la dynamique du yen demeure toujours morne. La monnaie japonaise a en effet beaucoup fluctué par rapport au dollar depuis novembre de cette année, sur fond des anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2024, conjuguées à celles d'une normalisation progressive de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui a maintenu jusqu'à présent son cap ultra-accommodant.

Le dollar cotait à 141,20 yens ce vendredi matin vers 07h45 (heure de Paris), contre 141,41 yens hier à 22h00. L'euro était quasi inchangé par rapport à la monnaie japonaise, à 156,36 yens contre 156,42 yens la veille. La devise européenne s'échangeait par ailleurs pour 1,1072 dollar, contre 1,1061 dollar jeudi à 22h00.

Ce vendredi matin, la Bourse de Tokyo évoluait même en ordre dispersé, pour sa dernière séance de 2023, un peu encouragée par les petits gains à Wall Street la veille, mais soucieuse dans le même temps des fluctuations du yen. L'indice vedette Nikkei reculait ainsi de 0,34% à 33.426,37 points vers 02H10, tandis que l'indice élargi Topix grappillait 0,08% à 2.363,86 points.

