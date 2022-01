"Il n'y aura pas de véhicule autonome, mais plutôt des véhicules automatisés" (Anne-Marie Idrac)

LA TRIBUNE - Dans les années 2010, on présentait la voiture autonome comme la martingale technologique avec d'importants enjeux concurrentiels et de souveraineté. En 2022, on n'en entend plus parler, sauf pour des cas limités qu'on appelle le 3ème niveau d'autonomie, loin de la voiture sans volant...

ANNE-MARIE IDRAC - J'ai commencé il y a quatre ans à m'occuper de la politique française en matière de véhicules autonomes, pour répondre à des enjeux de souveraineté technologique, économique et industrielle, mais aussi de modernisation des mobilités. Ce qui a changé en quatre ans, c'est qu'en réalité plus personne ne croit au véhicule "sans volant" (Level 5 sur une échelle de 1 à 5, NDLR), qui reviendrait à doter un véhicule d'une véritable autonomie de conduite, sans humain en charge, en tous lieux et par tous les temps.

Tout le monde se focalise désormais sur des cas d'usage à la fois technologiquement atteignables, et économiquement et socialement pertinents. Deux voies sont suivies en parallèle : d'un côté, l'amélioration des assistants de conduite de manière incrémentale, nos équipementiers français sont en pointe sur ces innovations. Il s'agit d'améliorer la sécurité, et d'offrir de nouveaux services embarqués, ou plus de praticité. D'ores et déjà, l'aide au parking rencontre un véritable succès, et le contrôle de la vitesse et des distances correspond à de vrais besoins.

Les expérimentations les plus poussées, par exemple aux USA, concernent des zones limitées et dédiées. L'autre voie, c'est celle de la conduite sans conducteur, avec supervision. Dans ce cas de figure, on pense évidemment aux véhicules et systèmes d'usage partagé, en particulier aux navettes, en la matière, la France est l'un des pays leaders dans le monde.

Quel est ce leadership français en matière de navette autonome ?

Nous avons d'abord de belles sociétés qui ont des modèles déjà en service dans le monde entier comme Navya ou EasyMile. Au plan réglementaire ensuite , la France est le seul pays à avoir autorisé la circulation de véhicules sans conducteur à bord, sur des itinéraires dédiés, et nous disposons déjà des retours d'expérience décisifs. En outre, nous disposons de leaders mondiaux du transport de personnes. Keolis, Transdev ou la RATP voient dans ces services le moyen de compléter leurs offres. Enfin, le gouvernement soutient ces démarches via le PIA 4 (programme d'investissements d'avenir, NDLR), plusieurs consortiums incluant des acteurs de l'automobile sont concernés.

En matière d'autorisation justement : l'allemand Mercedes va commercialiser une première voiture autonome de niveau 3, sur les routes allemandes pour des questions réglementaires. Quand pourrons-nous acheter ce type de voitures en France ?

Il s'agit de l'application d'une réglementation internationale, déclinée à l'échelle européenne. Je précise qu'elle n'autorise que des circulations sur voies séparées, de type autoroute, à moins de 60km/h. Si des constructeurs en font la demande en France, il sera tout à fait possible d'obtenir l'autorisation. D'ailleurs, Stellantis l'envisage dans les deux ans.

Revenons sur les navettes, vous avez évoqué une supervision, elles ne seront donc pas tout à fait autonomes ?

Comme je l'indiquais en effet, il n'y a pas de véhicules "tout à fait autonomes" : soit il y a un conducteur à bord, qui doit pouvoir reprendre la main, soit une supervision. Le comité national d'éthique considère d'ailleurs que le terme véhicules "autonomes" est abusif. Nous utilisons plutôt la formule "à conduite automatisée". Dans le même ordre d'idée, le rôle de la connectivité, du balisage, des infrastructures apparaît de plus en plus important pour progresser vers de plus en plus d'automatisation. C'est le cas notamment en Chine.



C'est la fin de la voiture autonome et le début de la navette automatisée pour résumer ?

En réalité, il y a deux marchés différents. D'une part, celui de l'amélioration continue de la sécurité, de la facilité et du confort de la conduite individuelle par exemple de nuit ou en cas d'intempéries, en embouteillage ou à l'égard des usagers de la route fragiles comme les deux-roues. D'autre part il y a le marché des services collectifs : l'automatisation supervisée les rend potentiellement plus flexibles et moins coûteux, en complément des offres classiques. Enfin certains cas d'usages logistiques, dans les ports par exemple ou pour des livraisons urbaines, sont également prometteurs.