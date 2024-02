La banque Lazard en perte de plus de 70 millions de dollars, du jamais vu depuis 2009

Dans le monde aussi feutré que discret des banques d'affaires, cette nouvelle produit un certain écho. Ce jeudi, la banque Lazard a annoncé avoir perdu 75 millions de dollars en 2023, une première depuis quinze ans.

La banque franco-américaine n'avait pas perdu d'argent sur une année civile depuis 2009. A cette époque, elle accusait une perte de 142 millions de dollars, essentiellement due à des frais de rémunération, et à la mort de son d'alors PDG Bruce Wasserstein cette année-là.

Cette perte est d'autant plus visible qu'il y a peine deux ans, Lazard avait dégagé un bénéfice net de 358 millions de dollars. Seule bonne nouvelle, les résultats du quatrième trimestre 2023, présentés par Peter Orszag, actuel PDG, comme « une fin d'année solide, dans une année difficile ».

Le conseil financier, activité majeure de Lazard, en chute

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la banque a reculé de 9% en 2023 par rapport à 2022, à 2,52 milliards de dollars. Le conseil financier, activité phare de la banque, a été en particulier touché avec un chiffre d'affaires en baisse de 18% l'an dernier, à 1,36 milliard de dollars.

Pour rappel, l'activité de conseil est une activité par essence volatile, avec des périodes plus ou moins porteuses pour les fusions-acquisitions. Le resserrement des conditions financières et l'incertitude géopolitique ont fait subir un coup de froid au marché depuis plusieurs trimestres.



La gestion d'actifs, l'autre métier principal de Lazard, s'est plus légèrement repliée, avec un chiffre d'affaires en recul de 3% à 1,07 milliard de dollars. Mais la banque d'affaires peut se rassurer en regardant les performances du quatrième trimestre seul, au-dessus des attentes des analystes. Elle enregistre d'octobre à décembre un bénéfice net de 64 millions de dollars (+50% sur un an).

Un plan de licenciement visant 10% des effectifs

La banque d'affaires est toujours engagée dans un plan de départs portant sur 10% des 3.400 employés. Ces départs s'inscrivent dans un plan général d'économies, générant pour Lazard une charge « exceptionnelle », qui, au premier semestre 2023, était estimée à 167 millions de dollars. Sans ces coûts, le bénéfice net « ajusté » annuel aurait été de 75 millions de dollars, d'après les calculs de la banque.

Le 14 septembre dernier, son PDG avait partagé aux salariés son ambition de doubler le chiffre d'affaires d'ici à 2030. Des rumeurs ont par ailleurs entouré l'an dernier le retrait de la cote du groupe, après l'annonce de celui de son concurrent historique Rothschild. Une information qui n'a été ni confirmée par la direction de la banque, ni infirmer. Ce qui laisse planer le doute.

Le marché des fusions-acquisitions en chute

La chute du marché des fusions-acquisitions expliquent aussi les difficultés rencontrées par Lazard et d'autres banques d'affaires. Selon le fournisseur de données financières Refinitiv, en 2023, l'ensemble du secteur des fusions-acquisitions a plongé.

Entre janvier et septembre, les volumes de fusions et acquisitions sont ainsi retombés à 1.975 milliards de dollars dans le monde, soit une chute de 28 %, et le plus faible niveau en une décennie. Un contexte qui a provoqué le licenciement de 16.000 banquiers d'affaires entre janvier et juillet 2023. Du jamais vu depuis la crise financière de 2008.

D'après Refinitiv, la zone géographique la plus touchée par cette chute de ce marché est l'Europe, avec un effondrement de 45 % sur neuf mois de la dynamique des fusions (soit une perte de 384 milliards de dollars).

Les causes macro-économiques de ce recul de l'industrie du non-coté sont bien identifiées par les professionnels : la hausse des taux directeurs des banques centrales et l'inflation, qui rendent le coût de l'investissement plus onéreux, et le risque plus fort.

