Automobile : après Marelli, l'équipementier Akwel ferme à son tour une usine en Normandie

Vents mauvais pour les équipementiers automobiles. La bascule vers l'électrique, la contraction du marché et la baisse régulière de leur rentabilité mettent les sous-traitants sous pression. Restée pour l'instant à l'écart des grands projets structurants dans l'électromobilité contrairement à sa voisine des Hauts-de-France, la Normandie automobile risque de payer un lourd tribut aux mutations en cours. Deux événements récents illustrent les périls qui guettent le secteur. Ils ont pour point commun de frapper des villes moyennes, déjà éprouvées par la désindustrialisation.

Le premier a pour décor la localité d'Argentan (13.000 habitants), dans l'Orne. Le groupe Marelli, détenu par le fonds KKR, y a annoncé, le 4 octobre dernier, la fermeture de son usine spécialisée dans la fabrication de boîtiers papillon, permettant d'alimenter en air les moteurs thermiques de plusieurs grandes marques. En butte à une perte d'exploitation de « 22 millions d'euros entre 2018 et 2022 » selon la direction, le site devrait stopper ses activités dès le 1er janvier 2024. Résultat, 167 emplois sont supprimés.

Six jours plus tard, c'est donc au tour du Français Akwel - anciennement MGI Coutier - de sacrifier un site, lui aussi vieillissant. L'équipementier, qui a vu fondre ses marges l'an dernier, a fait savoir hier (10 octobre) lors d'un CSE qu'il entendait baisser le rideau de son usine de Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime, à une date pour l'instant indéterminée. La fin de l'année prochaine est évoquée.

« Les reconversions seront très compliquées »

Dans les faits, la nouvelle ne constitue pas une surprise pour les 77 salariés qui savaient leur outil de travail menacé. Âgé de près d'un demi-siècle, l'établissement avait en effet déjà perdu la moitié de ses effectifs en dix ans. Initialement spécialisé dans l'emboutissage métallique, il ne produit plus aujourd'hui que des arrêts de portes en injection plastique.

Sa maison-mère (9.500 salariés et 40 sites dans le monde) invoque une forte dépendance aux choix des constructeurs et le recul des commandes pour justifier sa décision. « Le site connaît une baisse constante de son chiffre d'affaires et de son activité depuis plus de cinq ans sans perspective de rebond et de développement, remettant en cause sa pérennité », argumente-t-elle dans un communiqué.

« Pure spéculation », rétorquent les syndicats. Ces derniers ne croient guère à la promesse de reclassement des salariés d'Akwel. « La moyenne d'âge est de plus de 50 ans et la moyenne d'ancienneté de 20 ans, rapporte Eric Pancoup, représentant de l'Union départementale de la CGT. Autrement dit, les reconversions seront très compliquées ».

Bien que prévisible, la survenue de cette fermeture est aussi un coup dur pour la commune de Gournay-en-Bray. Située à mi-chemin entre Rouen et Beauvais, à l'écart des dessertes autoroutières, cette localité d'à peine plus de 6.000 âmes voit peu à peu s'affaiblir ses sous-traitants automobiles, hier florissants. Elus et syndicats redoutent désormais que la contagion ne gagne la grosse usine voisine de Valeo (500 salariés). Ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Pour mémoire, le numéro un mondial des airbags et des ceintures de sécurité a annoncé en juin dernier la suppression de 8.000 emplois dans le monde, dont la plupart en Europe.