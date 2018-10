Le paiement mobile reste très confidentiel en France

Un geste simple, rapide, mais encore très peu répandu : le paiement mobile n'a pas encore effectué de percée en France. Le président du conseil de direction du groupement Cartes Bancaires, Pascal Célérier, l'a dit sans détour ce mercredi 3 octobre, lors du Forum CB à la Maison de la Chimie. Cet ancien du Crédit Agricole, où il était notamment responsable des paiements, a pour la première fois révélé un chiffre-choc : il évalue à 10 millions le nombre de paiements réalisés depuis un smartphone en France sur l'ensemble de l'année 2018.

Ces 10 millions de transactions par mobile ne représentent même pas 0,1% des paiements par carte effectués dans l'Hexagone (près de 12 milliards pour un montant cumulé de 545 milliards d'euros en 2017). A titre de comparaison, le 7 juillet dernier, en pleine période de soldes, le paiement par carte bancaire a atteint un record de plus de 52 millions de transactions en une seule journée.

« 2 milliards de paiement sans contact [estimés sur l'année 2018], c'est un vrai succès. Le paiement par mobile a du mal à décoller. C'est lent. Il n'y a pas de grand soir. L'industrie lourde de la carte bancaire ne risque rien face au paiement mobile, au paiement instantané et aux modes de paiement alternatifs » a affirmé le président du conseil de direction de CB.

Jusqu'à présent, aucun chiffre officiel n'avait été communiqué, notamment du fait des clauses de confidentialité d'Apple. « La rumeur court même que les paiements mobiles sans contact ne dépasseraient pas le million » confie une source du secteur. Une autre estimation circule dans le milieu, celle de 5 millions de paiements mobiles en 2017. Ce serait donc malgré tout un doublement, mais sur des volumes très marginaux.

Démarrage poussif, mais du potentiel

Plusieurs raisons expliquent ce démarrage poussif. Deux ans après l'arrivée d'Apple Pay en France, au départ exclusivement chez les Banques Populaires et Caisses d'Épargne (BPCE), suivies de Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa, certaines banques, et non des moindres, ne le proposent toujours pas : BNP Paribas (le directeur de la banque de détail en Europe l'avait annoncé dans nos colonnes pour la fin de l'année), Crédit Agricole et sa filiale LCL (27 millions de clients), Crédit Mutuel (CM11). Quant à Samsung Pay,la solution du constructeur sud-coréen est disponible depuis mai chez BPCE, mais seulement avec quelques modèles haut de gamme de la marque. Google Pay devrait à son tour débarquer d'ici à la fin de l'année.

En attendant, pour les smartphones sous Android, il existe la solution Paylib, développée conjointement par les plus grandes banques françaises, encore peu connue du grand public. Pour réduire ce déficit de notoriété, Paylib a lancé à la rentrée une grande campagne de publicité sur un ton humoristique (« le geste simple qui règle tout »). Si la solution revendique plus de 1,4 million d'utilisateurs, elle ne communique pas non plus de volumes d'usage. Sa fonction de paiement entre amis à la Lydia ou Paypal est désormais disponible chez BNP Paribas et Société Générale.

Toujours dans la poche ou à la main, le mobile recèle pourtant un réel potentiel en matière de paiement : ainsi, en 2017, on recense de l'ordre de 400 millions de paiements réalisés "via le device mobile" (smartphone ou tablette), selon une source du secteur, pour de l'e-commerce principalement, sans passer par une solution de paiement mobile.

Une récente étude du cabinet Forrester confirme cette tendance : 80% des transactions mobiles en Europe seraient en réalité des paiements à distance (commandes de courses, de VTC, livraison de repas, etc.), qui devraient rester dominants. Cependant, les transactions "en personne" (en magasin) passant par les systèmes de paiement mobile à la Apple Pay devraient croître de 26% par an pour atteindre 27 milliards d'euros en 2022 dans sept des principaux pays européens (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne Suède, Royaume-Uni), selon le cabinet de recherche américain. Soit 10% de l'ensemble des paiements effectués depuis un mobile et un peu moins que l'autre usage promis à plein essor, le transfert d'argent entre particuliers (30 milliards d'euros en 2022).

[Prévisions de paiements mobiles dans 7 pays de l'UE d'ici à 2022 : en vert clair, les transactions à distance; en vert moyen, les règlements "en personne" par un système de paiement mobile; en vert foncé, les transferts entre particuliers. Crédits : Forrester]