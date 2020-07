Boeing obtient un contrat pharaonique de 22 milliards de dollars de la part du Pentagone

Si on en doutait encore, Boeing est bel et bien soutenu à bout de bras par les Etats-Unis. L'avionneur a obtenu du Pentagone un contrat global d'une valeur plafond de 22,89 milliards d'euros pour la livraison de la nouvelle version du F-15, le F-15EX, pour une durée et une quantité (jusqu'à 144 appareils) encore indéterminées, selon un communiqué du Pentagone. Un contrat "historique", selon Boeing. Le retrait de service de cet appareil, dont le premier vol remonte à 1972, était pourtant envisagé sur la décennie 2020. Ce ne sera donc pas le cas.

