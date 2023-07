Renault : les ventes bondissent de 11% au premier semestre

Avec 770.807 véhicules écoulés dans le monde au premier semestre, la marque Renault a enregistré une hausse de 11% de ses ventes. Une croissance qui constitue une accélération par rapport aux +9% du premier trimestre. Elle confirme le rebond amorcé au début de l'année, grâce aux derniers lancements de véhicules.

« Renault Austral a largement contribué à ce succès avec 39.495 ventes au premier semestre 2023, et Renault Arkana progresse avec 41.821 ventes », indique Renault.

Le groupe, dont la marque au losange représente les deux tiers des ventes, publiera l'ensemble de ses ventes semestrielles la semaine prochaine. Pour rappel, en 2022, les ventes de la marque Renault avaient reculé de 9,4%, en baisse pour la quatrième année d'affilée.

Lire aussiRenault : la rentabilité s'envole, Luca de Meo révise à la hausse ses objectifs financiers

Accélération prévue au second semestre

En Europe, les ventes de la marque Renault ont augmenté de +21% sur les six premiers mois de l'année, la plaçant à la deuxième place des ventes de voitures et fourgons sur le marché européen. Les pays ayant enregistré la plus forte hausse des ventes sont le Royaume-Uni (+61%), les Pays-Bas (+58%), l'Espagne (+47%) et l'Italie (+35%).

« Nous allons accélérer au second semestre avec Nouvel Espace, Nouvelle Clio et Nouvel Arkana », a déclaré Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, cité dans un communiqué.

Les ventes de véhicules 100% électriques ont, quant à elles, augmenté de seulement +2,5% à 48.000 unités, pour moitié des Mégane. Deux autres voitures électriques importantes de la marque, Zoé et Twingo, sont en fin de carrière, et la relève avec R5 et Scenic n'est pas attendue avant 2024. En revanche, la hausse a été à deux chiffres pour les ventes de modèles hybrides ce premier semestre : +40 %, avec 83 000 unités.

Lire aussiRenault : Alpine veut conquérir les Etats-Unis et la Chine

Alliance avec le chinois Geely

Autre annonce pour la marque française ce mardi : Renault a signé un accord de co-entreprise avec le groupe automobile chinois Geely. Objectif, une coopération sur les motorisations thermiques et hybrides, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun. Les deux constructeurs automobiles veulent créer à parité un équipementier de premier plan d'ici la fin de l'année. L'entité, dont le siège et l'équipe de direction doivent être établis au Royaume-Uni, emploiera 19.000 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros.

Une ouverture du capital indispensable

La stratégie actuelle de Renault pour rester dans la course à l'électrification et à la voiture connectée, qui nécessite des investissements massifs, passe par l'ouverture du capital de plusieurs de ses activités à des partenaires extérieurs.

« Face aux défis actuels de l'automobile, personne ne peut prétendre détenir à lui seul toutes les solutions », a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo, cité dans le communiqué. « Dans la course à la décarbonation de l'industrie automobile, il n'y a pas de temps à perdre, et nous devons penser et agir différemment », estime-t-il.

Outre Geely dans le thermique, Nissan, Mitsubishi et Qualcomm devraient investir dans l'entité de technologies électriques et de logiciels Ampère que Renault est parallèlement en train de créer. Cette future entité de technologies électriques et logiciels devrait être introduite en Bourse en 2024.

Lire aussiPourquoi Renault a choisi d'attendre 2024 pour faire entrer Ampere en Bourse ?

(Avec Agences)