IAG (British Airways, Iberia) divise sa perte par neuf au premier trimestre

La reprise du trafic aérien post-Covid continue de porter ses fruits. Troisième groupe aérien en Europe derrière Ryanair et Lufthansa, IAG a vu ses revenus bondir de 71,4% au premier trimestre 2023. Son chiffre d'affaires s'élève ainsi à 5,9 milliards d'euros sur cette période et son bénéfice d'exploitation à 9 millions d'euros, « traduisant la poursuite d'une forte demande des clients sur l'ensemble de nos compagnies aériennes », selon un communiqué publié ce vendredi 5 mai.

Sa perte nette a par ailleurs été divisée par neuf au premier trimestre sur un an, à 87 millions d'euros.

Petite ombre toutefois au tableau : le bénéfice du groupe est resté dans le rouge lors de ce premier trimestre, alors qu'il s'était affiché dans le vert sur l'ensemble de l'année 2022. Rien de trop alarmant pour autant puisque cette période est traditionnellement creuse pour le secteur.

IAG a notamment vu ses coûts d'opérations progresser dans l'ensemble de plus de 40% au premier trimestre, mais le groupe note que son résultat d'exploitation est meilleur que prévu grâce notamment à « un prix du carburant plus bas » au cours de la période.

Vers les niveaux d'avant-Covid

Cité dans le communiqué, le directeur général d'IAG a indiqué que « les compagnies aériennes du groupe ont retrouvé une capacité proche des niveaux d'avant la pandémie ».

« Iberia a généré un bénéfice record au premier trimestre et toutes nos compagnies aériennes ont dépassé les attentes », a précisé Luis Gallego.

British Airways a renoué avec un bénéfice d'exploitation au premier trimestre, souligne IAG. Une bonne nouvelle pour la compagnie qui, après avoir massivement licencié pendant la pandémie, avait peiné l'an dernier à recruter suffisamment vite pour suivre la reprise du trafic. Conséquence : elle avait dû fortement alléger ses opérations une partie de l'année en réduisant de 13% son programme de vols pour la saison estivale, soit plus de 10.000 vols annulés.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons recruté des milliers de nouveaux employés dans tout le groupe et renforcé nos opérations afin d'être prêts à servir nos clients pendant le pic estival », a assuré Luis Gallego.

Une belle année attendue

Sur ce premier trimestre, IAG a enregistré une demande « particulièrement forte en Espagne et en Amérique latine, ainsi que sur les routes vers les États-Unis ». Le groupe s'attend à une capacité de transport de passagers à environ 97% des niveaux de 2019 pour l'ensemble de l'année.

Malgré la « volatilité persistante de l'environnement géopolitique et macroéconomique », IAG estime que son bénéfice opérationnel (hors éléments exceptionnels) sera supérieur à 2,3 milliards d'euros sur l'année.

IAG annonce aussi que Fernando Candela Perez est nommé PDG d'Iberia à compter de juillet et jusqu'à la fin de l'année, à la suite de la décision de son prédecesseur, Javier Sánchez-Prieto, de quitter le groupe « pour poursuivre un nouveau projet professionnel en dehors de l'aviation ».

Pertes aussi en baisse chez Lufthansa et Air-France KLM Avant IAG, Lufthansa et Air-France KLM ont aussi publié leurs résultats du premier trimestre. Tous deux ont aussi vu leur perte se réduire entre janvier et mars. « Nous nous attendons maintenant à un boom des voyages pendant l'été et à un nouveau record de nos recettes de trafic pour l'ensemble de l'année », a même prédit ce mercredi le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr. Air France-KLM s'annonce aussi confiant et dit s'attendre à un été « bien rempli » au vu du rythme soutenu des réservations engrangées. Les trois groupes majeurs du transport aérien européen traditionnel ont affiché en 2022 des niveaux d'activité et de chiffre d'affaires relativement différents en raison de leur taille respective, mais se sont tenus dans un mouchoir de poche en termes de rentabilité opérationnelle.

