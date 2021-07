C'est la fête du CAC à Aix  !

Tous les patrons du CAC 40 se sont donnés rendez-vous à Aix-en-Provence en ce weekend de retour du soleil et des bonnes nouvelles économiques. L'économie française rebondit et pourrait largement dépasser la prévision de croissance officielle de 5%, explique Grégoire Normand au vu des nouveaux chiffres de l'Insee.

De quoi donner du baume au cœur aux participants des Rencontres économiques qui reprennent cette année en « présentiel », sous l'égide du Cercle des Economistes. Au son des cigales, débats sur la relance, mais aussi opéras, dîners et RP avec les nombreux journalistes présents. Dimanche, on espère que Bruno Le Maire, qui viendra conclure les débats avec son homologue allemand, Peter Altmaier, révisera en hausse ses prévisions.

Le CAC 40 est à la fête et pas seulement à la Bourse de Paris qui signe un semestre record avec 18% de progression. L'espoir de la sortie de crise sanitaire l'emporte sur la peur du variant Delta. Et cela se sent à Aix-en-Provence où jamais les Rencontres économiques n'ont signé un tel carré VIP.

Autre bonne nouvelle de la semaine, l'accord enfin conclu à l'OCDE sur la taxation minimale des multinationales. 130 pays, sauf l'Irlande, sont parvenus jeudi à un accord sur la mise en place d'un impôt minimum sur les bénéfices" d'au moins 15%", a annoncé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pour la France, l'espoir d'une recette annuelle minimum de 6 milliards d'euros supplémentaires, a calculé le Conseil d'Analyse économique.

La relance, oui mais laquelle. Selon le président des Rencontres, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, elle repose sur un trépied offre, demande et innovation, pour réconcilier Keynes et Schumpeter. Il encourage Emmanuel Macron, qui doit trancher cette semaine, à réformer les retraites sans tarder afin de réallouer les économies vers les jeunes et la formation.

Macron franchira-t-il le Rubicon ?Une réunion décisive est prévue ce mardi et la question d'un report de l'âge de départ à 64 ans est sur la table des négociations avec les syndicats, explique Fanny Guinochet. Pour sortir vraiment de la crise, il faudra travailler plus et plus longtemps.

Malgré sa défaite aux départementales et aux régionales, le président de la République veut retrouver le souffle des réformes, explique notre chroniqueur politique Marc Endeweld.

Étrange défaite en vérité dans la mesure où les sondages continuent de voir Emmanuel Macron l'emporter face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022. Mais est-ce le match que veulent les Français ? Leur abstention massive dit plutôt le contraire.

Pour en savoir plus sur le moral des troupes du CAC40, suivez en direct les Rencontres économiques et retrouvez tout le weekend nos entretiens dans notre dossier La Grande Tribune de la Relance sur latribune.fr.

Le CAC 40 n'est pas le seul à faire la fête. Le premier semestre a aussi été exceptionnel pour la startup nation avec près de 5 milliards d'euros de fonds levés par les stars de la French Tech, a calculé Sylvain Rolland, soit presque autant que tout 2020. Adieu le CAC 40 et vive le Next 40 ?

A Barcelone aussi, au MWC, l'industrie du numérique et des télécoms a fait la fête. Pierre Manière y était et a rencontré les acteurs clefs de la victoire du digital. Chez Orange, par exemple, on se prépare à l'arrivée des usines connectées en 5G et cela va être une révolution en matière de productivité.

La semaine a été marquée par la victoire de la Suisse qui a vaincu l'équipe doublement championne du monde sur un penalty manqué de Mbappé. La Suisse ne s'est pas arrêtée là dans l'humiliation en choisissant d'acheter le F35 américain plutôt que le Rafale de Dassault dans le renouvellement de leurs avions de combat, regrette Michel Cabirol.

Pour sortir de la crise et affronter le défi climatique, le monde doit parier sur l'investissement et l'innovation. C'est ce que Bertrand Piccard a expliqué à Denis Lafay dans ce nouvel épisode de « Maintenant, on fait quoi ? » : le médecin-psychiatre et aventurier suisse y délivre plus qu'un acte de foi : des enseignements technologiques, managériaux et entrepreneuriaux pragmatiques et pédagogiques pour faire barrage aux périls qui menacent l'humanité.

On a échappé à la grève des cheminots pour cette fois. Mais on aurait tort de ne voir dans la SNCF que des combats d'arrière-gare. Chez la filiale Gares et Connexions, on s'apprête à lancer un appel d'offres qui ne passera pas inaperçu pour couvrir les toits de nos 3000 gares de panneaux solaires ? Qui va gagner ce contrat du siècle qui représente 1,3 millions de m2... ? se demande César Armand.

Un petit pas vers un très grand objectif national alors que le dôme de chaleur accable l'ouest du Canada. La France a 9 mois pour se mettre en conformité avec ses engagements climatiques, vient de trancher le Conseil d'Etat. Un acte juridique fort, mais sans réelle contrainte, souligne Marine Godelier. Cet ultimatum, lancé par la plus haute juridiction administrative française, enjoint l'Etat de prendre « toutes les mesures utiles » pour atteindre l'objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un rappel à l'ordre qui survient le lendemain de la publication très critique du Haut Conseil pour le Climat sur l'action de la France en la matière.

Marine Godelier a aussi enquêté sur la pollution méconnue des hôpitaux. Mesures sanitaires et multiplication des soins obligent, l'impact écologique de la santé a explosé avec la pandémie.

Parmi les solutions, la voiture électrique s'impose de plus en plus, mais bute sur le plafond de verre du nombre de bornes de recharge. Juliette Raynal a rencontré Aurélien Le Meaux, le fondateur d'Electra, cette startup qui défie Tesla dans les charges ultra rapides.

Fraîchement créée, la startup vient de boucler une première levée de fonds de 15 millions d'euros. La jeune pousse, qui cible les grandes agglomérations, entend déployer entre 40 et 50 stations de recharge ultra rapides, dans les 18 prochains mois, puis un millier à l'horizon 2030. Sa promesse : faire le plein d'électricité en moins de 30 minutes. Cela sera bien utile si l'électrification du parc continue de se développer.

Nabil Bourassi a décrypté les ambitions de Luca di Meo, le patron de Renault, qui a présenté un plan d'électrification ambitieux, mais encore prudent. Jadis l'un des groupes les plus avant-gardistes en matière d'électromobilité, le groupe automobile français a perdu du terrain face à une offensive massive de ses concurrents. Le directeur général du groupe veut reprendre l'initiative mais sans entrer dans la course aux annonces spectaculaires d'un Volkswagen ou d'un Fiat.

Pour fabriquer ces voitures de demain, il faut aussi investir massivement en France dans la filière des batteries. Justement, de Douai où une usine de batteries à capitaux chinois a été inaugurée lundi par Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, jusqu'à la région Aura, avec le projet de Verkor, la « battery valley » est en train de sortir de terre.

Une chose est sûre, la crise laissera des traces. Déjà chez certaines compagnies aériennes, on envisage de faire des économies et de faire voler des avions avec un seul pilote. C'est la bombe lâchée par Marc Rochet, le patron d'Air Caraïbes lors du Paris Air Forum organisé par La Tribune, et cela n'a pas échappé à Fabrice Gliszczynski.

Autre conséquence de la crise, la destination France l'emporte désormais... chez les Français : en juin 2021,la France est la première destination dans le top 10 des destinations vendues par les agences de voyage et tour-opérateurs en termes de volume d'affaires, constate une étude des Entreprises du Voyage relevée par Margaux Fodéré. Face à ce très fort engouement des Français pour leur pays, les opérateurs de voyage, qui jusqu'ici vendaient très peu la France, ont développé leur offre domestique pour capter cette clientèle.

Si vous avez apprécié cette revue de la semaine, vous pouvez désormais l'écouter en audio en profitant d'une nouvelle fonctionnalité que nous offrons à nos abonnés. C'est grâce à ETX Studio que cette innovation est possible et cette « révoluson » est la preuve que les médias peuvent se réinventer. Cet été, écoutez la différence avec La Tribune.