Trump crée un commandement militaire spatial pour sa future "Armée de l'Espace"

Le 29 août 2019 à la Maison-Blanche, Donald Trump serrant la main du général John Raymond, commandant en chef des forces armées spatiales des États-Unis. (Crédits : Reuters)

Pour le président américain il s'agit de reconnaître que l'espace est désormais au centre de la sécurité nationale et de la défense des États-Unis, et que le pays se prépare à combattre les ennemis des États-Unis qui s'attaquent aux "satellites américains qui sont si importants pour les opérations sur les terrains de guerre et pour notre style de vie". En clair, dans c'est une nouvelle zone d'influence - le prochain domaine de conflits aussi- les États-Unis se doivent d'affirmer la même suprématie que sur le reste du monde.