Coup de rabot dans Ma Prime Rénov' : le budget rectificatif se fait attendre

Le rendez-vous était très attendu par les professionnels de la rénovation énergétique. Près d'un mois après l'annonce fracassante de Bruno Le Maire d'amputer Ma Prime Rénov' d'un milliard d'euros, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui distribue cette aide financière, a réuni son conseil d'administration dans l'après-midi du 13 mars. Sauf que selon des sources concordantes, ni la directrice générale de l'ANAH Valérie Mancret-Taylor, ni le président (PS) Thierry Repentin, n'ont donné les détails du coup de rabot.

Lire aussiRénovation énergétique : pourquoi Bercy coupe dans les milliards de Ma Prime Rénov'

Et pour cause: d'après un participant, l'établissement public d'Etat précisera les conséquences budgétaires de cette décision politique lors d'un conseil d'administration exceptionnel prévu le 4 avril prochain. « Le budget rectificatif sera effectivement présenté à cette date-là », confirme à La Tribune Bastien Marchive, député Radical apparenté Renaissance des Deux-Sèvres, « mais le rythme de rénovation restera soutenu et ambitieux », ajoute-t-il.

Des mesures de simplification de Ma Prime Rénov' annoncées le 8 mars

Pas plus tard que le 8 mars dernier, les ministres de la Transition écologique Christophe Béchu et du Logement Guillaume Kasbarian ont en effet reçu les présidents de la Fédération française du bâtiment Olivier Salleron et de la Confédération de l'artisanat et des PME du bâtiment (Capeb) Jean-Christophe Repon pour leur communiquer plusieurs mesures de simplification de Ma Prime Rénov'.

En l'occurrence : accélérer la procédure d'agrément des accompagnateurs, ces acteurs agréés par l'Agence nationale de l'habitat qui visitent le logement, réalisent l'audit énergétique, évaluent l'état général du logement, aident à l'élaboration du projet, du plan de financement, au montage des dossiers et suivent les travaux avant de marquer la fin du chantier.

« La certification pour devenir "Accompagnateur rénov' va être plus simple à obtenir », affirmaient, à l'issue de l'entrevue, les cabinets concernés. « Mis en place cette année, les "Accompagnateurs rénov", qui aident à monter les dossiers et qui veillent à la bonne réalisation des travaux dans les règles de l'art, se déploient sur tout le territoire. De 3.000 aujourd'hui, plus de 5.000 sont prévus d'ici à la fin de l'année », appuie le député Marchive.

Lire aussiPassoires thermiques : à quoi sert le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' ?

Les élus demandent de la stabilité et de la lisibilité pluriannuelles

L'ajournement inquiète néanmoins les élus locaux en première ligne face aux populations concernées. Ces derniers sont lassés de ces changements successifs et inquiétants. « Je regrette tous ces changements de dernière minute annoncés sans concertation alors même que l'Etat compte, à raison, sur les collectivités territoriales pour accompagner et rassurer les particuliers et animer localement le réseau des acteurs », déclare ainsi à La Tribune Sébastien Miossec, maire (PS) de Riec-sur-Bélon (Finistère), président de Quimperlé Communauté et, à ce titre, président délégué de l'association Intercommunalités de France.

« Comment toute la filière peut avancer sereinement avec de tels changements annoncés comme ça ? Nous avons besoin de stabilité et de lisibilité pluriannuelles, comme pour tout ce qui relève de la planification écologique. Soit à peu près complètement l'inverse de ce qui s'est passé ces dernières semaines... » poursuit Sébastien Miossec.

Il ne croit pas si bien dire. Dans son discours de politique générale prononcé à l'Assemblée nationale le 30 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal avait promis de simplifier Ma Prime Rénov'. Le lendemain, son ministre Christophe Béchu s'était, lui, engagé à réformer le diagnostic de performance énergétique (DPE), cet outil qui permet d'évaluer la consommation d'énergie et le bilan carbone d'un logement.

Des déclarations suivies d'effets certes, mais qui se sont heurtées, moins de trois semaines après, à un principe de réalité financière décrété par le patron de Bercy.